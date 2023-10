Pekari najavljuju poskupljenje. Evo što im je poručio Filipović

'Ja ne vidim da su nekakvi inputi porasli o kojima oni govore. A i općenito kada pogledate 2022. godinu, puno je onih koji su govorili da su inputi strašno narasli. Međutim, kada pogledate kako je većina tih poduzeća poslovala, svi su oni ostvarili puno bolje rezultate nego 2021. godine. A vlada je reagirala na način da je zaštitila i njih od proizvođača - od trgovačkih lanaca do pekara. Svi su ti pekari imali povlaštenu cijenu struje. I u posljednjem paketu mjera oni su ostali obuhvaćeni', kazao je Filipović na RTL-u.

Upitan hoće li država Vlada intervenirati ako cijena naraste kruha i pekarskih proizvoda kazao je da će Vlada voditi računa kao što je vodiila računa cijelo ovo vrijeme, ako bude bilo kakvih poremećaja te da će sigurno znati zaštititi svoje građane.

Na novinarsku opasku da bi to mogla biti intervencija rekao je da neovisno o kojoj se industriji radi, neovisno što pojedini poslovni subjekti budu radili, ako dođe do takve situacije. Ali, smatra da za to neće biti potrebe.

Također je najvio da bi u utorak cijene benzina i dizela trebale pasti.

'Ako pogledate kakve su cijene bile na mediteranskom tržištu prošli tjedan i prva dva dana ovog tjedna, i da se danas utvrđuje cijena, cijena dizela bi pala za četiri centa, a cijena benzina bi ostala nepromijenjena.Za vidjeti je kako će biti trgovanje danas i do kraja tjedna. Kako stvari stoje sada, ako ne bude nekakvih iznenadnih šokova, dizel bi trebao zasigurno pojeftiniti, a i benzin', rekao je ministar.