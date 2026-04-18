Nobelovka iz Venezuele bliska Trumpu odbila Sancheza, sastala se sa španjolskom desnicom

Njezin dolazak u Madrid poklopio se sa samitom lidera svjetske ljevice kojeg u Barceloni organizira socijalistički premijer Sanchez.

„Ponudili smo joj da se sastane samnom, ali ona nažalost to nije smatrala oportunim", izjavio je Sanchez u petak na konferenciji za medije. "No vrata ove vlade su otvorena za nju kao i druge lidere venezuelanske oporbe“, dodao je.

Machado je u subotu na konferenciji za novinare rekla da s obzirom na to što predstavlja susret lidera ljevice u Barceloni, „nije oportuno“ da se sastane sa Sanchezom.

No, susrela se s liderima španjolske oporbene desnice koji se nadaju dolasku na vlast na izborima iduće godine. Posjetila je sjedišta konzervativne Narodne stranke i desnog Voxa, a madridski gradonačelnik Jose Luis Martinez- Almeida ugostio ju je na isti način kao što ondje primaju strane državnike.

Machado, koja je svoju Nobelovu nagradu za mir iz 2025. dala Trumpu, i dalje vjeruje u američkog predsjednika. On je u lošim odnosima sa Sanchezom zbog njegovog protivljenja američkoj vojnoj kampanji u Iranu i Venezueli te odbijanju povećanja vojnog proračuna u skladu s ciljevima NATO-a.

„Postoji samo jedan vođa koji je stavio život svojih građana u opasnost zbog Venezuele, a to je bio Donald Trump, ne kajem se što sam mu dala svoju Nobelovu nagradu“, poručila je.

SAD je oteo predsjednika Nicolasa Madura prije tri mjeseca i uspostavio odnose s njegovom zamjenicom, privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez, ali Machado vjeruje da će američka administracija uskoro prisiliti vladu te južnoameričke zemlje na raspisivanje izbora.

„Delcy Rodriguez ispunjava ono što traže od nje jer je svjesna posljedica ukoliko to odbije“, izjavila je Machado.

Rekla je da će se vratiti u zemlju "kada dođe trenutak za raspisivanje slobodnih izbora" i odbila ideju da kao čelnica oporbe bude neko vrijeme u istoj vladi s Rodriguez.

Machado je prije dolaska u Madrid bila u Francuskoj i Nizozemskoj gdje se sastala s Emmanuelom Macronom i premijerom Robom Jettenom.