'Pedalinci' krenuli iz Zagreba na OI u Pariz, putovat će tri tjedna

"Bit će to putovanje dugo 2200 kilometara, za što nam treba otprilike tri tjedna. Na putu neće manjkati zanimljivih stvari. Vozimo se uz Dunav, Euro Velo 6 biciklističkim koridorom, i nećemo biti usamljeni jer ondje prođe dva milijuna biciklista godišnje", rekao je Gaćeša te dodao su taj koridor, koji spaja Crno more i Atlantski ocean, prošli nekoliko puta, a sada će voziti od Beča do izvora Dunava.

"Vozit ćemo se polako, nećemo se žuriti, očekujemo lijepo druženje i zabavu, da se ništa neplanirano neće dogoditi i da će svi jednako uživati, posebno sedmogodišnji Jakov, koji je naš najmlađi član", rekao je.

Jakova će u cargo biciklu voziti njegov otac Tomislav Barbić, koji kaže da njegov sin voli putovanja. "Kada je čuo da idem do Pariza, pitao je može li sa mnom i tako se ideja počela razvijati. Krećemo na biciklu s prikolicom, riječ je o električnom biciklu", rekao je i dodao da su bicikl, oprema, Jakov i on teški 212 kilograma.

Za sedmogodišnjeg Jakova i plan B

Imaju, kaže, i plan B. "Vozit ćemo se pet-šest dana i ako bude sve u redu, vozit ćemo do Pariza. Ako ne, mama će doći po njega i nakon toga dovesti ga dva-tri dana prije Pariza da zajedno uđemo u Pariz", rekao je, ističući da takvo putovanje, osim vožnje biciklom, zahtijeva i poseban režim, od hrane do spavanja u šatorima i ranog buđenja. "Jakov se teško budi, a danas je jedini dan kad je ustao bez problema", dodao je Barbić, koji je s "pedalincima" biciklom išao i na Olimpijske igre u Londonu te vozio do Sočija na Zimske olimpijske igre po snijegu i ledu, na temperaturi od 15 stupnjeva ispod ništice. Išao je biciklom i do Sicilije, preko Alpa do Zuericha, pa u Krakow na Europske igre, zatim od Valencije do Lisabona i od Zagreba do Istanbula. "Fali mi sjever, možda jednog dana to ostvarim", rekao je.

Ivica Kamenarić prvi put ide na duže putovanje biciklom. "Prvi put idem na putovanje biciklom, društvo je dobro i nadam se da će biti fino i ugodno. Vozim se svaki dan na biciklu i stalno 'šarafim' po biciklima, a lanac mi teče žilama", rekao je Kamenarić, koji odlično servisira bicikle. "To je moj hobi, volim imati 'zmazane' ruke, a biciklizam mi je ljubav", dodao je.

Kaže i da će najduže rute koje će na dan proći biti 136 i 120 kilometara, a prosjek će im biti oko 100 kilometara ili pet-šest sati čiste vožnje na dan.

Na putovanju biciklom pridružio im se i Marin Bašić, koji je s prijateljem tri mjeseca putovao biciklom po Maroku, a često ide i na kraća putovanja od tri ili sedam dana.

"Ma, svaki vikend je neka vožnja, pogotovo u proljeće i ljeto. Tako sam se pripremao, no nije to samo zbog Pariza. To su inače naši vikendi, to volimo i tako se družimo. Ne idemo u petak i subotu navečer van, nego se rano ujutro nađemo i idemo na vožnju biciklom. To je najljepša stvar", rekao je Bašić, koji se dobro pripremio za putovanje biciklom u Pariz.

Biciklistička prtljaga - od 20 do čak 35 kilograma

Kaže i da prtljaga može težiti od 20 do 30 ili 35 kilograma, ovisno o tome pakira li ste tko lako ili teško, plus "kilaža" bicikla i čovjeka. "Osjeti se svaki kilogram pa doslovce svaku stvar gledam treba li mi, ali se svejedno skupi - vreća za spavanje, šator, karimat, ekstra tenisice...", kaže, ali i dodaje: "Bicikli su natovareni, sve je spremno, a i duh je spreman"

"Pedalinci" će u Parizu ostati tri dana, a 26. srpnja trebali bi biti gosti na otvorenju Hrvatske olimpijske kuće, a možda odu i na neku utakmicu hrvatskih sportaša.

Svoje putovanje na Olimpijske igre u Parizu posvetili su svojim prijateljima - dvojici "pedalinaca" koji su umrli, Nenadu Miceku i Tomislavu Horvatu - Vrapcu.

Podupiratelji su im Hrvatsko torakalno društvo s Hrvatskom kuća disanja, koji promiču zdravlje dišnog sustava i nepušenje, te Zagrebački atletski savez, organizator Zagrebačkog maratona.