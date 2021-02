Peđa Grbin: Neki članovi zagrebačkog ogranka su bili umiješani u klijentelizam i pogledavali su prema Milanu Bandiću

O novim unutastranačkim obračunima u RTL Direktu govorio je predsjednik te stranke, Peđa Grbin koji je na konstataciju Zorana Šprajca da je SDP sam sebi pucao u nogu rekao da bi SDP sam sebi pucao u nogu da to nije učinio.

'Ako imamo kandidata koji je osuđen za političku korupciju, a vodi se još jedan kazneni postupak, kako možeš biti vjerodostojan i tražiti od ljudi da te podrže u stvaranju slike Hrvatske bez korupcije, ako ćeš ići na izbore s osobom s takvim utezima. Situacija je potpuna jasna, a što se tiče zagrebačke organizacije, ona je imala ozbiljnih problema s funkcioniranjem, sa činjenicom da su neki njeni članovi bili umiješani u klijentelizam i oportunizam i pogledavali prema Milanu Bandiću. Mi smo tome rekli ne i pred građane i Vukovara i Zagreba izaći ćemo čista obraza i otvorena srca sa ciljem da ponudimo najbolje ljude koje SDP ima', kazao je Grbin na RTL-u.

Na pitanje znači li to da je Gordan Maras klijentelist, Grbin kaže: 'U Zagrebu smo donijeli odluku o raspuštanju gradske organizacije jer su postojali ozbiljni problemi u funkcioniranju te organizacije. Ona ima predsjednika, predsjedništvo, odbore. Oni se oko mnogih stvari nisu mogli dogovoriti, godinu dana nije se mogao izabrati tajnik organizacije. Međutim, nije Maras jedini koji je sudjelovao u toj organizaciji i nije možda direktno on taj koji je odgovoran za klijentelizam...'

Sabo uzvraća da je imao dogovor da on da mandat člana Predsjedništva u mirovanje, mandat predsjednika lokalne organizacije u mirovanje i da se onda može kandidirati.

'Rekao sam da Sabo ne bi trebao biti u Predsjedništvu stranke zbog tereta koji vuče za sobom. Doista sam s njime razgovarao kako ćemo izaći na izbore, međutim očito da dogovor nije bio postignut. Gradska organizacija i Sabo su insistirali da bez obzira na terete koje vuče bude naš kandidat. Slike iz dusnice nisu slike koje sam htio da se vezuju uz bilo kojeg SDP-ovog kandidata. To sa slikom SDP-a kojeg želim stvarati ne može biti kompatibilno', rekao je Grbin.

U slučaju Sabe, dao je do znanja, radi se o političkoj korupciji. 'Pojasnit ću vam što je dopušteno, a što nije. Vi i ja pregovaramo o koaliciji u Zagrebu. prošli su izbori, trebamo sklopiti koaliciju. Vi smatrate da se u Zagrebu trebaju izgraditi dva mosta preko Save jer postoje ozbiljni prometni problemi. Ja mislim da se treba sagraditi jedan. Sjednemo i razgovaramo i dogovorimo se da je ispravno sagraditi dva mosta, to je dopušteno. Ali ako ja vama kažem, 'Čuj stari, dat ću ti 50 milja eura da me podržiš i ti onda kažeš, može', to je politička korupcija', kazao je Grbin.