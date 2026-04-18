Papa u Angoli: Koliko patnje, koliko smrti uzrokuje iskorištavanje!

"Govorio sam o materijalnom bogatstvu koje moćni interesi prisvajaju, uključujući i u vašoj zemlji. Koliko patnje, koliko smrti, koliko društvenih i ekoloških katastrofa uzrokuje ta logika iskorištavanja!" izjavio je tijekom svog prvog obraćanja vlastima u predsjedničkoj palači u Luandi.

"Sada vidimo, diljem svijeta, kako to potiče model razvoja koji diskriminira i isključuje, ali koji i dalje tvrdi da se nameće kao jedini mogući", dodao je.

Zemlju bogatu naftom i mineralima obilježavaju duboke nejednakosti, a oko trećine stanovništva živi ispod međunarodne granice siromaštva (2,15 dolara dnevno).

Papa Lav pozvao je vlasti da se ne "boje neslaganja" u zemlji s vrlo mladim stanovništvom kojim dominira ista stranka koja je na vlasti od neovisnosti 1975. godine.

"Angola može znatno rasti ako, prije svega, vi koji imate vlast u zemlji vjerujete u raznolikost njezina bogatstva", izjavio je. "Ne bojte se neslaganja, ne gušite vizije mladih i snove starijih", dodao je, pozivajući ih da "opće dobro stave ispred dobra vlastite stranke".

Američki papa doputovao je u Angolu u subotu poslijepodne, treću postaju na svojoj maratonskoj 11-dnevnoj turneji po Africi. Po dolasku je pozdravio mnoštvo vjernika okupljenih duž rute kojom je prolazio u papamobilu.

Obraćajući se vlastima, civilnom društvu i diplomatskom zboru, uključujući predsjednika Joãoa Lourença, poglavar Katoličke Crkve izjavio je da Angola "posjeduje blago koje se ne može prodati ili ukrasti".

"Vaš narod je patio svaki put kada je ovaj sklad bio narušen arogancijom nekih", rekao je papa.

"Afrika hitno treba prevladati situacije i fenomene sukoba i neprijateljstva koji razaraju društveno i političko tkivo toliko zemalja, potičući siromaštvo i isključenost“, izjavio je.