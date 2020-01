Palestinski predsjednik govorit će u Vijeću sigurnosti o američkom mirovnom planu

Palestinski predsjednik Mahmud Abas će za petnaest dana izložiti pred Vijećem sigurnosti UN-a interese svog naroda i svoje odbijanje američkog mirovnog plana, rekao je u srijedu palestinski veleposlanik pri UN-u Rijad Mansur. Tom prilikom bi Vijeću sigurnosti trebao biti podastrijet nacrt rezolucije, rekao je Mansur ne preciziravši datum posjeta ni sadržaj teksta.

Mansur je ponovio da se mir s Izraelom i osnivanje neovisne palestinske države mogu ostvariti samo uvažavanjem međunarodnog prava i uz priznanje Jeruzalema kao glavnog grada Palestinaca.

Naglasio je da se mijenjanje granica utvrđenih 1967. ne može odvijati bez dogovora dviju strana i da treba uključiti i rješenje pitanja izbjeglica.

"To nije mirovni plan, to je plan koji udaljava mir. To je plan uništenja nacionalnih težnji palestinskog naroda da ostavi svoje neotuđivo pravo na samoodređenje, osnivanje države i rješenje prava izbjeglica", rekao je palestinski veleposlanik.

Američki plan koji je u utorak predstavio predsjednik Donald Trump jamči da će Jeruzalem ostati nepodijeljena prijestolnica Izraela i predlaže osnivanje palestinske prijestolnice u istočnom Jeruzalemu. On također mijenja granice iscrtane 1967. Izraelska vojska je u srijedu pojačala svoju nazočnost na Zapadnoj obali i blizu Gaze, dan nakon objave američkog plana, koji su Izraelci oduševljeno prihvatili, ali mu se Palestinci protive.

Nakon najave pojačanja, izraelska vojska je navela da je iz pojasa Gaze na Izrael ispaljena jedna raketa, prva nakon objave plana. Novi prosvjedi, u kojima je nekoliko osoba ranjeno, održani su u srijedu na palestinskim teritorijima protiv tog plana koji palestinsko vodstvo smatra proizraelskim.