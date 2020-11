Pala konačna odluka: Zatvaraju se kafići i restorani, zabranjuju svadbe, obustavljaju sajmovi?

Vlada će na sjednici u četvrtak predstaviti nove, strože mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. Mjere će na snazi biti do pred Božić, ovisno o epidemiološkoj situaciji i dulje, a prema njihovom posljednjem nacrtu, kako piše Jutarnji list, od petka u ponoć ili od subote zatvaraju se svi ugostiteljski objekti, osim onih u hotelima i kampovima.

Mjere predstavljene sutra bit će najstrože u drugom valu epidemije. Premijer Andrej Plenković najavio je da će trajati do pred Božić, a mogu trajati i dulje budu li to epidemiolozi tražili. Za one koji eventualno neće moći raditi zbog epidemioloških mjera rekao je da će se naći rješenje. Napomenuo je da su kroz cijelu krizu pokazali da vode računa o privatnom sektoru i poduzetništvu kojima će za očuvanje radnih mjesta do kraja godine biti isplaćeno više od osam milijardi kuna.