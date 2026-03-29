Pakistan domaćin razgovorima o Iranu i prijedlozima za Hormuški tjesnac

Zemlje koje su se sastale u Pakistanu iznijele su Washingtonu prijedloge vezane uz pomorski promet i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, reklo je pet izvora upoznatih s tim pitanjem za Reuters, kao dio širih napora za stabilizaciju brodarskih tokova.

Ministri vanjskih poslova triju regionalnih sila sletjeli su u Islamabad na razgovore u vrijeme kada je Iran upozorio SAD da ne pokreće kopneni napad, a globalne cijene nafte porasle zbog nastavka borbi između Irana, SAD-a i Izraela.

Izvor iz Pakistana rekao je da je Pakistan prije nedjeljnog sastanka proslijedio Bijeloj kući prijedloge, uključujući i one iz Egipta, koji uključuju modele naplata slične onima u Sueskom kanalu.

Dva druga pakistanska izvora rekla su da bi Turska, Egipat i Saudijska Arabija mogli formirati konzorcij za upravljanje prolaskom nafte kroz plovni put te da su zatražili da Pakistan sudjeluje.

Turski diplomatski izvor rekao je da je prioritet Ankare osigurati prekid vatre.

"Osiguranje sigurnog prolaza brodova moglo bi poslužiti kao važna mjera za izgradnju povjerenja u tom pogledu", rekao je anonimni izvor.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Išak Dar rekao je u objavi na X-u da je Iran pristao dopustiti prolaz kroz Hormuški tjesnac još 20 brodova pod pakistanskom zastavom.

Pakistan s Iranom dijeli granicu dugu oko 900 kilometara i ponudio se kao posrednik otkako se američko-izraelski rat s Iranom proširio na regiju.