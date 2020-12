Pahor: Treba se koncentrirati na izazove Covida-19, a ne na sporedno

Slovenski predsjednik Borut Pahor pozvao je u srijedu političke snage u državi da se koncentriraju na borbu protiv pandemije Covida-19 i ostave po strani političke prijepore u sljedećim tjednima i mjesecima, dok dođe do primjene cjepiva i završetka koronakrize.

Budući da je opozicija već prije dosta vremena najavila da će tražiti glasanje o povjerenju sadašnjoj vladi u parlamentu i pri tom predložiti svog kandidata za novog predsjednika vlade, Pahor je kazao da je to u parlamentu potrebno "raščistiti", a glasovanje o tzv. konstruktivnom nepovjerenju vladi Janeza Janše , koje najavljuje oporba, u tom slučaju održati što prije".

U razgovoru za Slovenski radio Pahor je kazao da je u situaciji kad je u zemlji velik broj zaraženih i umrlih, te kad se pokazuje da dosadašnje mjere nisu dale željeni rezultat, a povjerenje javnosti u politiku pada, potrebno da se stvari "politički raščiste" kako bi se to povjerenje ojačalo.

Tada bi se po njegovim riječima vidjelo može li oporba oblikovati novu parlamentarnu većinu i postaviti novu vladu. Ako ne, onda bi vlada s opozicijom trebala uspostaviti konstruktivnu suradnju i koncentrirati se na zdravstvene izazove povezane s epidemijom i njezinim ekonomskim posljedicama, naveo je Pahor u srijedu popodne u emisiji "Studio u 17 sati" Slovenskoga radija.



"Ja s ovom vladom koja je nastupila u ožujku surađujem, niti je podržavam niti je rušim", kazao je Pahor.



No, dodao je da je spreman pomoći političkim čelnicima da uspostave potrebnu suradnju kako bi se politika u cijelosti posvetila teškim izazovima koje je donijela epidemija i da je uvjeren da je to moguće postići, onako kako se lijeva i desna politika prije 30 godina ujedinila u koracima koji su doveli do osamostaljenja Slovenije.