Ovogodišnji studeni drugi najtopliji u posljednjih 140 godina

Studeni 2019. je bio drugi najtopliji studeni zabilježen na Zemlji od 1880. godine, nakon studenoga 2015., objavila je Američka agencija za oceane i atmosferu (NOAA) u ponedjeljak potvrdivši da se radi o novoj rekordno toploj godini

Svjetska meteorološka organizacija je potvrdila početkom studenoga da se 2019. ubraja među tri najtoplije godine zabilježene od 1850. i da zaključuje desetljeće "iznimne topline".

To povećanje prosječne temperature na površini zemlje i oceana od oko 1 stupnja Celzija može se usporediti s ciljem Pariškog sporazuma o ograničenju povišenja na između 1,5 stupnja Celzija do 2 stupnja Celzija do kraja stoljeća. Po sadašnjem ritmu emisija plina s učinkom staklenika, planet se kreće prema + 4 ili 5 stupnjeva Celzija do kraja stoljeća.