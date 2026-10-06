Ovo su najbolje zemlje za život u mirovini: Europa dominira, ali jedna država iznenađuje

Europske destinacije zauzele su visoka mjesta na novoj globalnoj ljestvici najboljih zemalja za život u mirovini, a čak šest europskih država našlo se među prvih deset. Oni koji mirovinu žele provesti u inozemstvu pritom moraju odvagnuti više poreze u odnosu na kvalitetu života

Urugvaj je zauzeo prvo mjesto na novoj globalnoj ljestvici, prestigavši prošlogodišnjeg pobjednika Portugal. Europa je ipak ostala najzastupljenija regija sa šest država među prvih deset. Tri mjesta pripala su državama Sjeverne i Južne Amerike, dok je Mauricijus zauzeo drugo mjesto. Visoki životni standard Indeks umirovljenja za 2026. organizacije Global Citizen Solutions uspoređuje 46 programa boravka namijenjenih umirovljenicima i osobama s pasivnim prihodima. Ocjenjuju se kvaliteta života, sloboda putovanja i mogućnosti stjecanja državljanstva, porezi, postupak prijave i troškovi, javlja Euronews. Prednosti Europe su visoki životni standard, snažne putovnice i mogućnosti stjecanja državljanstva, dok joj rezultat umanjuju viši porezi. Španjolska, Portugal, Latvija, Andora, Italija i Grčka našle su se među deset najboljih, pri čemu je Portugal ove godine pao na peto mjesto.

Urugvaj je prvi zahvaljujući dobrim rezultatima u svih pet kategorija, iako ni u jednoj pojedinačno nije zauzeo prvo mjesto. Slijedi Mauricijus, koji povoljno oporezivanje kombinira s dobrim rezultatima u ostalim kategorijama. Izvješće naglašava da izbor najbolje destinacije ovisi o prioritetima svakog umirovljenika. Prvo i deseto mjesto dijele manje od četiri boda, što pokazuje koliko su vodeće zemlje izjednačene. Najveću težinu u indeksu ima kvaliteta života, nakon čega slijede mobilnost i mogućnost stjecanja državljanstva, zatim oporezivanje, postupak prijave i troškovi. Takav omjer, navodi se u izvješću, odražava prioritete tipične osobe koja mirovinu želi provesti u inozemstvu. Kvaliteta života i mobilnost Europa ostvaruje dobre rezultate u kvaliteti života i mobilnosti, ali slabije prolazi kada je riječ o porezima, pri čemu postoje velike razlike među pojedinim programima. Države Sjeverne i Južne Amerike ističu se pristupačnošću i povoljnijim porezima, dok je Mauricijus najbolje rangirana afrička država. Na Bliskom istoku glavne su prednosti niski porezi i brzo rješavanje zahtjeva. Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ukupno na 19. mjestu, prvi su prema povlaštenim poreznim režimima. Španjolska, treća na ukupnoj ljestvici, ostvaruje vrlo dobre rezultate i prema mobilnosti te mogućnostima preseljenja s članovima obitelji. Snažne putovnice i jasno definirani putevi do državljanstva pomažu europskim i mnogim latinoameričkim programima u ostvarivanju visokih rezultata. Zaljevske zemlje nude povoljno oporezivanje i brzo rješavanje zahtjeva, ali njihovi programi za umirovljenike ne nude standardni put do državljanstva. Europski programi Deset najbolje rangiranih europskih programa za međunarodne umirovljenike nude Španjolska, Portugal, Latvija, Andora, Italija, Grčka, Austrija, Albanija, Cipar i Malta. Svih deset nalazi se u gornjoj polovici globalne ljestvice. Europski programi posebno se ističu kvalitetom života i mobilnošću, ali cijena toga često su viši porezi. Španjolska, najbolje rangirana europska zemlja za život u mirovini, zauzela je treće mjesto na svijetu, dok je prema kvaliteti života peta. Nudi i relativno jednostavan postupak prijave koji traje do osam mjeseci.

Međutim, Španjolska je istodobno posljednja među svih 46 zemalja prema poreznom kriteriju. Rezidenti podliježu oporezivanju prihoda iz cijelog svijeta, postoje regionalni porezi na imovinu, a za nositelje ove vrste vize nema posebnog poreznog režima. Portugal je drugi u Europi. Zemlja koja je 2025. bila prva na globalnoj ljestvici ove je godine pala na peto mjesto. Do pada je došlo nakon što je Portugal povećao broj godina potrebnih za stjecanje državljanstva. U svibnju je za većinu podnositelja zahtjeva koji nisu državljani EU-a potrebno razdoblje povećano s pet na deset godina. Unatoč tome, Portugal je zadržao vrlo visoko mjesto na globalnoj ljestvici, čemu pridonosi činjenica da je riječ o jednoj od financijski najpristupačnijih velikih europskih opcija, s potrebnim mjesečnim prihodom od 920 eura. Portugal ostvaruje visoke rezultate i prema mobilnosti, ali obrada zahtjeva može trajati do dvije godine. Uz to, 41. mjesto prema poreznom kriteriju moglo bi ga učiniti manje privlačnim umirovljenicima kojima su niski porezi među glavnim prioritetima. Programi koji ostvaruju dobre rezultate kada je riječ o porezima, osobito oni na Malti, u Andori i na Cipru, često imaju druge zahtjevne uvjete, uključujući visoke pragove prihoda, velika ulaganja ili dugotrajnu obradu zahtjeva. Nekoliko zemalja nudi i posebne porezne režime koje umirovljenici mogu odabrati, poput jedinstvene porezne stope od sedam posto na inozemne mirovine u Grčkoj i južnoj Italiji. Vrijeme obrade zahtjeva i troškovi znatno se razlikuju. Latvija, trećeplasirana u Europi, nudi obradu zahtjeva u roku od dva do četiri mjeseca te jedan od najjeftinijih programa. Nasuprot tome, postupak na Cipru može trajati dulje od dvije godine, ali zemlja pod određenim uvjetima nudi poreznu stopu od pet posto. Irska prva po kvaliteti života Irska je zauzela prvo mjesto prema kvaliteti života. Uz englesko govorno područje, ima neke od najboljih ocjena kada je riječ o sigurnosti i okolišu. Andora ima najbolje rezultate cijelog indeksa prema sigurnosti i okolišu, a treća je na svijetu prema kvaliteti života. Nudi niske poreze – porez na dohodak ograničen je na najviše 10 posto, a nema poreza na bogatstvo ni nasljedstvo. Međutim, njezin je program ujedno najskuplji u cijelom indeksu jer zahtijeva ulaganje od milijun eura u Andori, uz znatne zahtjeve u pogledu prihoda. Italija i Grčka zauzimaju prvo odnosno drugo mjesto u svijetu prema mobilnosti i mogućnostima stjecanja državljanstva. Ujedno su peta i šesta najbolje rangirana europska odredišta za život u mirovini. Obje nude mogućnosti nižeg oporezivanja, ali grčki uvjet od 3500 eura mjesečnih prihoda jedan je od najviših. Zahtjevi u pogledu mjesečnih prihoda izrazito se razlikuju – od manje od 600 eura u Nikaragvi do više od 9000 eura u Bahreinu. U Europi bi na Cipru moglo biti dovoljno manje od 800 eura mjesečnih prihoda ako su ispunjeni ostali uvjeti, dok je u Andori potrebno više od 4500 eura mjesečno.