Znate li kojih je pet najskupljih auta kupljeno u Hrvatskoj u prvoj polovici godine? Evo liste

Goodwood Festival of Speed

To je mjesto pripalo jednom Porscheu.

Kupovali su se u Hrvatskoj i luksuzni automobili. Tako je u prvoj polovici ove godine prodano i 1.558 novih Audija, 846 Mercedesa, 676 BMW-a, 259 Volva, 196 Tesli, 185 Porschea, 36 Jaguara, 31 Lexus, tri Ferrarija, tri Maseratija te po jedan Bentley, Aston Martin i McLaren. Međutim, koji su to najskuplji novi automobili koji su prodani u Hrvatskoj u 2023?

Porsche 911 GT3 RS

Najskuplji automobil koje je uvezen u Hrvatsku ove godine je Porsche 911, i to ne bilo kakav. Riječ je njegovoj najjačoj verziji. Zbog svojih performansi često mu tepaju i da je “stoj za stazu”. A koje su to performanse? Pokreće ga 4-litreni benzinski motor sa šest cilindara koji 525 konjskih snaga šalje na stražnje kotače. Što znači da mu od 0 do 100 km/h treba oko 3 sekunde.

No kod modela GT3 RS glavni fokus nije na samoj snazi nego na načinu na koji istu prenosi na cestu. Točnije, na samoj stazi rijetko mu koji automobil može parirati. Pitate se kolika je cijena jedne takve zabave? Ona u Hrvatskoj kreće od 336.900 eura pa prema gore. Potrošnja? Porsche kaže da mu je prosjek 13 l/100 km.