Ovo je konačan popis svih lista i kandidata za EU izbore

U odnosu na izbore iz 2019. godine manje je i lista i kandidata, tada su se za naklonost birača natjecale 33 liste i 396 kandidata.

Svi oni biračima se službeno mogu predstavljati 44 dana, do petka, 7. lipnja u ponoć, kada nastupa dvodnevna izborna šutnja.

Kažnjava se kršenje izborne šutnje

Za razliku od nedavnih parlamentarnih izbora, gdje zakon za kršenje šutnje nije propisao kaznu, na europskim izborima to se kršenje novčano kažnjava. Fizička osoba, a to su i građani, koja prekrši šutnju mogla bi ostati bez 398 eura, izborni kandidat od 1327 do 3981 eura, a pravna osoba, npr. politička stranka, od 13.272 do 66.361 eura.