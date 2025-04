Ovo je avion koji se srušio kod Siska; pilotu otkazao motor na 100 metara visine

I.J. 07.04.2025 u 15:26

Mali sportski avion pao je na sportskom aerodromu u Šašinoj Gredi nedaleko od Siska. 'Zrakoplov je izgubio snagu kad je bilo najkritičnije, pri polijetanju. Prilikom penjanja, na nekih 100 metara iznad tla, motor je izgubio snagu i stao. Pokušao sam ga ponovno upaliti, no nisam uspio. Kažu mi da mi je danas novi rođendan, a onaj pravi proslavio sam prije tri dana. Nastala je šteta na avionu, no utješno je to da sam živ i zdrav', rekao je za 24sata pilot Zdenko Šuker iz Aerokluba Sisak