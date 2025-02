Ovako je prije dvije godine seizmolog Kuk govorio o potresima na zadarskom području

Prisjetili smo se da je seizmolog Krešimir Kuk prije dvije godine rekao da je zadarsko područje seizmički ugroženije, objasnivši i zašto. 'Šire zadarsko područje je nešto aktivnije ', rekao je tada Kuk, pojašnjavajući da je to područje, kao i cijelo južno priobalje seizmički ugroženije.

Potresi u Zadru nisu nepoznanica

Posljednji veći potres u okolici Zadra zabilježen je 2007. godine oko Kornata i on je bio nešto jači, a magnituda je iznosila preko 4 po Richteru, kazao je 2009. godine za Zadarski list Vladimir Kuk, tadašnji voditelj Seizmološke službe Republike Hrvatske, naglasivši kako od tada nije bilo jačih potresa na zadarskom području.

Kako je tada ustvrdio Kuk, u priobalju je seizmički najaktivnije šire dubrovačko područje, potom slijedi područje od Rijeke do Senja, a nakon kojeg dolazi Zadar. No, u globalu je cijeli Jadran dosta aktivan, a s obzirom na to da su sva priobalna područja povezana, za sve vrijedi jednaka opasnost, kazao je Kuk, istaknuvši kako je, što se tiče cijele Hrvatske, opet najaktivnije područje južne Dalmacije, potom šire zagrebačko područje, te naposljetku područje oko Rijeke, a postoji i nekoliko aktivnijih lokacija u Slavoniji.

Potresi za Zadar nisu nepoznanica, jer ova zastrašujuća elemantarna nepogoda zadesila ga je kroz povijest i po nekoliko puta. 'Potres za koji smo sigurno da je bio dogodio se negdje na razmeđu antike i srednjeg vijeka, iako ne znamo točno je li to bilo u 4. ili 5. stoljeću. Ostaci tog potresa mogu se vidjeti i danas, i to na ostatcima bazilike kod Foruma te na ruševinama kod Sv. Donata čije pukotine ukazuju na potres', kazao je za Zadarski list povjesničar Romano Meštrović, napomenuvši kako je i poslije bilo manjih potresa, no taj je zasigurno u povijesti Zadra bio najrazorniji.