Otvoreno o turizmu: U sezonu ulazimo pod nepovoljnijim okolnostima nego lani, evo što će najviše mučiti turiste

Što se može očekivati od turističke sezone 2021.? Na koji se način uopće pripremiti uz sve otvorene nepoznanice? Kako će se putovati? Što će tražiti gosti, a koja ograničenja nametati pandemija? Kako će Hrvatska uvjeriti turiste da je sigurna destinacija? Hoće li biti predsezone? Brojna su pitanja otvorena - ima li odgovora na njih?

Dodao je kako treba napraviti isti rezultat što se tiče epidemioloških mjera Hrvatska je i prošle godine prije pronalaska cjepiva bila sigurna destinacija, nema razloga da to ne bude i ove godine.

- Danas je jedino jasno da ako je županija u zelenom području, ima 25 ili manje novih slučajeva u zadnjih 14 dana. Tu nema mogućnosti ograničenja putovanja. Sve ostalo još uvijek nije jasno. I to je bio jedan od osnovnih problema protekle godine. Nije bilo dogovora na razini Europske unije. Sada je bitno da se pokušamo procijepiti što je prije moguće. Jasno definirana pravila na razini Europske unije i da se turistički profesionalci kvalitetno pripreme, rekao je.

Dodala je kako zanimanja za putovanjima postoje, bukinzi postoje. Najviše se bukiraju kampovi, kuće za odmor, nautički turizam, aktivni odmor. To današnji turist traži kroz sigurnost, dodala je. Istaknula je kako se na zadnjem sastanku šefova država i vlada razgovaralo o certifikatu u zdravstvene svrhe.

Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam, rekao je kako su ključne poruke za nadolazeću turističku sezonu sasvim jasne i vezane za sigurnost.

- Moramo poslati poruku da smo sigurna destinacija i da držimo epidemiološku situaciju pod kontrolom. Brz obzira što radili, uspjeh sezone 2021. godine ovisit će o epidemiološkoj situaciji. Ako epidemiološka situacija bude dobra, imamo razloga očekivati jako dobru turističku sezonu, istaknuo je. Dodao je kako je dobro da je Hrvatska već tradicionalno percipirana kao sigurna destinacija.

- U ovu turističku sezonu ulazimo pod nepovoljnijim okolnostima, nego što je to bilo prošle godine. Tada smo normalno pripremali turističku sezonu, u travnju smo brojali zaražene na prste jedne ruke, a sada kad imamo brojku manju od 200-300 možemo reći da je dobar dan, rekao je.

Brnjac smatra kako je vrlo važno da se turistički djelatnici cijepe jer su u direktnom kontaktu s gostom. Ne može se taj sektor pogurati jer je Vlada usvojila plan cijepljenja, prvu i drugu fazu i zna se koji su prioriteti. Nakon tog, kada dođe do cijepljenja treća faza, tu bi bili turistički djelatnici, dodala je.

Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK, rekla je kako je teško i da dolazi jedno kritično razdoblje kada su potrošili zalihe oni koji su prošle sezone uspjeli zaraditi.

Cijepljenje turističkih radnika i testiranje gostiju

- Sada je pitanje kako preživjeti do 5., 6. mjeseca kada se najavljuje dolazak prvih gostiju. Imamo velik broj turističkih djelatnika koji bi bili zainteresirani za cijepljenje i sigurna sam da s vremenom bi se i povećao broj iznajmljivača i ostalih turističkih djelatnika. Nećemo se sigurno svi moći cijepiti do kraja ove sezone. Ne može se samo razlikovati goste i turističke djelatnike koji su cijepljeni i koji nisu, nego bi trebalo raditi na omogućavanju testiranja. Druge države će postaviti uvjet da se ne može ući u njihovu zemlju, ne mogu se vratiti njihovi državljani, ako nemaju negativan test u posljednja 72 sata. Za jednog stranca da napravi u Hrvatskoj test košta oko 100 eura. Ako imate četveročlanu obitelj koja za povratak u svoju zemlju mora potrošiti još 400 eura samo na testiranje. S druge strane, nema dovoljno punktova i nije dovoljno organizirano to testiranje, rekla je.

Ministrica Brnjac je odgovorila kako su održani sastanci s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kako bi se osiguralo turistima testiranje pri dolasku i odlasku te su počeli razgovarati o kapacitetima obrade i omogućavanje dovoljnog broja mjesta za testiranje. Također, dodala je - treba izregulirati zajednička pravila na nivou EU-a. S tim se složio i Damir Krešić koji smatra da bi, ako već testiranje ne može biti jeftinije - mora barem biti jednostavnije izvedivo.

Hrvatski gosti su bili zaštićeni, a Hrvatska sigurna

Selimir Ognjenović, vlasnik tvrtke I.D. Riva tours javio se u emisiju iz Njemačke. Kaže kako je interes za odmor u Njemačkoj veliki. Svi ti 'lockdowni' su rezultirali velikom željom za putovanjima.

Najvećim hrvatskim argumentom za ulazak u sezonu 2021. smatra - iskustvo iz prošle godine.

- Naši su gosti bili zaštićeni, a mi smo se pokazali kao odličan domaćin, naglasio je. Trideset kampova je radilo cijelu zimu. Treba li vam veći dokaz povjerenja od toga?, upitao je.

Austrija će pozvati svoje građane da ljetuju u svojoj zemlji

Novinar ORF-a Christian Wehrschutz poručio je kako je jako bitno pitanje kakve će uvjete postaviti austrijska vlada vezano za putovanja. Ako uvjet bude dvotjedna karantena i dodatni test - to nije dobro. Austrijski hotelijeri od vlade su tražili jasnu strategiju testiranja pri odlasku i dolasku, pitanje rada noćnih barova i procijepljenost turističkih radnika. Smatra da će Austrija pozvati svoje građane da ljetuju u svojoj zemlji, naročito nakon katastrofalne zimske sezone.

S tim se složio i Damir Krešić. Smatra da je u Hrvatskoj veliki problem mala domaća turistička potražnja. Kod ostalih zemalja oko 40 do 50 posto gostiju čine domaći, dok je u Hrvatskoj taj broj oko 10 posto. Stoga, smatra - Hrvatska se treba orijentirati na tržišta srednje Europe, ali i na regionalna tržišta BiH i Srbije, ovisno o epidemiološkoj situaciji u tim zemljama.