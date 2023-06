Otvoreno o sportu: 'Naša infrastruktura je na bazi Univerzijade i Mediteranskih igara'

'Dobro je da se detektiralo da je baza i početak svega u klubovima. Klubovi su u problemu. Oni koji su to prepoznali na vrijeme su Vlada i Ministarstvo turizma i sporta. Ministrica Brnjac i premijer Plenković dali su jedan snažan poticaj prošle godine, dali su i ove godine, dakle prepoznalo se gdje treba pomoći i to je bila jedna snažna injekcija prema klubovima preko Hrvatskog olimpijskog odbora. Napravili smo program gdje smo uključili klubove, u stvari preko NSP, pomoć dali klubovima. Moramo znati da, moramo težiti u stvari tome da sva djeca u Hrvatskoj bi upravo zbog toga što su baza klubovi trebala imati nekako besplatno bavljanje sportom do 16 godina. To je upravo ova tema danas bi potaknula taj jedan način funkcioniranja klubova, jer u klubovima se u principu stvaraju mladi igrači, rekli ste samo u uvodu, reprezentativci, olimpijci i tako dalje', rekao je Krajač.

Bitno je poboljšati infrastrukturu

'Upravo na ovaj način na koji ćemo danas komunicirati je najbolji način na koji bi se to moglo popraviti. Moramo znati da se infrastruktura popravlja naravno u lokalnim, koja je u vlasništvu lokalnih sportskih zajednica, ali i tako da se prihvaćaju velike sportske priredbe, da se tako uključuje kompletna lokalna zajednica. Moramo uzeti u obzir da još uvijek naša infrastruktura je na bazi Univerzijade, Mediteranskih igara i tako dalje. Na tim infrastrukturama smo mi osvajali odličja, a u stvari naši sportaši su trenirali. Imate jedan Zagreb gdje je bila Univerzijada, jedan Split gdje imate praktički najviše olimpijaca, broja olimpijaca, a infrastruktura je počela stariti. Dakle, ti sportaši su zaslužili da im se ponovno infrastruktura obnovi, vrati da ta nova djeca, neke nove olimpijce imaju gdje trenirati i da mogu imati svoje prirodno okruženje', poručio je.