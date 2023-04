Otvoreno o aktualcu u Saboru: 'Ima kvalitetnih pitanja, ali kronično nedostaje odgovora'

'Žestoko obračunavanje je uobičajeno u Saboru. Nije u redu samo kad se ljudi vrijeđaju na osobnoj razini', kazao je Daniel Spajić. Za premijera je kazao kako "nikad ne odgovori ni na jedno pitanje". Podsjetio je da je jednom premijera pitao o stavci u proračunu vezano za mirovinske fondove, a on je zatražio da odgovor na to pitanje da ministar Primorac, pa je doveden u neugodnu situaciju.

'Današnje Aktualno prijepodne bilo je najdosadnije u zadnjih pet godina. I to je meni u redu. Ono što mi nedostaje su - konkretna pitanja. Pitanja oporbe su bila relativno predvidljiva', kaže Dario Hrebak. Smatra da se više pitanja treba postavljati vezano za izvlačenje europskih sredstava, i sredstava za povoljne zajmove. Jedno takvo je i on postavio u Saboru. Upozorio je da će Hrvatska imati puno kvalitetnih projekata, ali da zbog inflacije postoji bojazan da ih nećemo moći realizirati.

Smatra to neprihvatljivim iako se, kaže - s tom zastupnicom ne slaže u 99 posto slučajeva.

'Na kraju se sve svede na osobno vrijeđanje. Nisam za to, ali da treba iznositi istinu - treba', dodao je te posebno izdvojio situaciju u kojoj je "premijer zastupnici Daliji Orešković poručio da ode iz Hrvatske".

Na to je reagirala Sabina Glasovac izjavivši da je "žalosno ako se kvaliteta Aktualnog prijepodneva mjeri količinom uvreda" te da je po tome "premijer uvijek na visini zadatka". Smatra da nije nedostajalo kvalitetnih pitanja koja se tiču života građana, "nego je kronično nedostajalo odgovora". A ono što nije nedostajalo, kazala je "su naručena pitanja koja postavljaju premijerovi ministranti", a "jedno od takvih pitanja je postavio i gospodin Hrebak".



'Danas smo svjedočili jednom Aktualnom prijepodnevu, najgorem do sad jer je oporba doživjela jedan katastroalan poraz što se tiče političke taktike. Nakon pauze, njih pedesetak nije imalo potrebu da bude u sabornici. To je način na koji oni percipiraju politiku i svoje dužnosti,' kazao je Josip Borić. A kakva su pitanja, takvi su i odgovori, tako je to u političkoj areni, dodao je.

Kazao je kako su gotovo svi zastupnici vladajuće većine bili u klupama, ali "imate oporbu koja je lijena, i ne može doći s nekim informacijama koje mogu iznenaditi".