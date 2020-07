Otvoreno: Formiranje nove vlade može potrajati i četiri mjeseca

Tko raste, a tko pada u zadnjem tjednu kampanje? Kakve se neobične ponude za postizborne koalicije šalju? Hoće li se konture nove Vlade znati već u izbornoj noći ili slijede mukotrpni pregovori i politička trgovina? Kakva gospodarska jesen čeka novu Vladu? O tome su u emisiji Otvoreno HRT-a govorili Goran Čular i Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dekan Visoke škole Edward Bernays Damir Jugo i Mladen Vedriš s Pravnog fakulteta u Zagrebu

Dodao kako su stranka Pametno i koalicija oko nje te Zeleno-lijeva koalicija oko platforme Možemo! puno više došle u fokus, no vidjet ćemo hoće li se to preliti i u mandate.

Berto Šalaj rekao je kako se prema istraživanjima vidi da postoji između 15 i 20 rubnih mandata za koje se natječe nekoliko stranaka.

- Na tragu toga teško je reći kako će se odigrati nedjeljna utakmica. Trenutno se čini da SDP ima malu prednost, ali oni bez osvojena 63 ili 64 mandata teško mogu razmišljati o formiranju parlamentarne većine. Njihov koalicijski potencijal sadržava stranke oko platforme Možemo, eventualno Stranku s imenom i przimenom, Pametno i predstavnike nacionalnih manjina, no to još uvijek nosi 13-14 mandata, tako da SDP mora ostvariti na izborima bolji rezultat no što mu prognoziraju ankete, rekao je Šalaj.

Kazao je kako je snaga svih stranaka nacionalnih manjina veća ako svi idu na jednu stranu.

- Ako se osam mandata donosi određenoj vladi, onda postoji veća politička težina nego ako se ide s jednim ili dva mandata, naglaso je Šalaj.