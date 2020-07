Nesvakidašnji Plenković na Yammatu: Otkrio zbog čega najviše žali, ali i koji mu je najdraži NBA igrač

Malo drugačiji intervju odradio je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na zagrebačkom radiju Yammat, gdje ga je voditelj Petar Štefanić pitao i neka škakljiva pitanja, ali i ona opuštena na koje odgovore obično ne možemo čuti

Na pitanje koja je razlika između Domovinskog pokreta i Steve Culeja , Plenković je kazao da je Culej u HDZ-u. No kada ga je voditelj Petar Štefanić podsijetio da je Culej na predsjedničkim izborima u prvom krugu glasao za Škoru, Plenković je dodao: 'Culej je igrao važnu ulogu tijekom ovog mandata da održimo većinu, on je hrvatski branitelj, njegov brat je ubijen u Borovu selu i ja ga poštujem kao hrvatskog branitelja i čovjeka koji ima svoj integritet. On je malo drukčiji nego što sam ja ili drugi članovi HDZ-a, ali ja ga respektiram. Isti taj Stiv Culej je požalio što je to napravio. Puno je korektnije Culej komunicirao svoje poteze nego jedan Ivan Penava.'

'Što se tiče Škore, i on i većina ljudi tamo su bivši članovi HDZ-a. Oni su 2019. u prvom krugu pokazali da rade za SDP i bili su najbolji partner Milanovića. To je nelojalno ponašanje. U ovom trenutku je najvažnije da pobijedimo na izborima', rekao je Plenković .

Na opasku da se za njega govori da je Sanader 2.0, odnosno da je bahat kao bivši premijer, Plenković je rekao: 'To slušam već 25 godina. Mislim da nisam bahat kao Sanader.'

Na pitanje da se Jadranka Kosor požalila kako ni kavu nije popila s njim od kad je izbačena iz HDZ-a, Plenković je rekao da to nije točno. 'Poštujem gospođu Kosor, jučer joj je bio rođendan pa joj čestitam, vidim da piše knjigu. Nije da nismo pili kavu, pili smo kavu i ručali skupa i ja sam joj dao neke savjete tada, imao sam iskustvo što rade političari kad dođu političari na vrhunac i onda zbog volje birača ili stranke moraju u pozadinu. Nismo se našli oko toga', poručio je.

Komentirao je i to što ga neki zovu 'briselski čato'. 'To su izmislili ljudi koji su u Mostu ili u kampu gospodina Škore, koji mrze Europu i Bruxelles i žele meni nešto imputirati', rekao je, između ostalog, Plenković.

Osvrnuo se i na spominjanje Charlesa Michela u debati na RTL-u ovaj tjedan, kazavši da 'on i Michel nisu kompe'.

'Ako vam idu izvući nešto, a ne kuže da sam ja prije debate sat vremena razgovarao s njim o tome kako da Hrvatska ima idućih sedam godina 22 milijarde eura na raspolaganju,a ne manje, onda bi to bilo da malo otvorimo oči. Puno je problematičnije što Bernardić nijednom nije došao na saborsku raspravu o izvješćima s tog Europskog vijeća, gdje dolazim samoinicijativno', rekao je Plenković.

Iako se u medijima spominjao i njegov maturalni rad i spominjanje Eduarda Kardelja u tom radu, Plenković kaže da Kardelja nije ni toliko spominjao.

'Maturalni rad se odnosio na sredstva masovne komunikacije, na medije. Ja sam pročuvao medije u tom trenutku koji su me zanimali i pisao sam rad. On je bio samo jedan u nizu na koje sam se referirao. On je bio spomenut u jednoj rečenici', rekao je Plenović, dodavši da je to bilo doba prije interneta i da su izvori za rad bili limitirani.

Na opasku da je u zadnje vrijeme počeo više govoriti dalmatinski, iako inače govori štokavski, Plenković je kazao: 'Govorim ispravno književno. Ja sam živio kao mali, nakon što sam se rodio u Zagrebu, do 6 godine u Makarskoj i logično da mi je to ostalo u uhu. Ali što se tiče identiteta, ako su mi oboje roditelja iz Dalmacije, a rodio sam se u Zagrebu, onda je to dobar komplementarni identitetski miks.'