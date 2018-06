Plenković na Vladi o Tuđmanu partizanu, nagodbi u Agrokoru i referendumima

Na dnevnom redu sjednice Vlade RH su Nacrt prijedloga zakona o udomiteljstvu te konačni prijedlog zaključka o izdvajanju Republike Hrvatske za obranu. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnoj se riječi osvrnuo na postignutu nagodbu u Agrokoru, na sutrašnji Dan antifašističke borbe i na referendumske inicijative

Pita se što bi bilo da nije došlo do nagodbe. 'Javnost na kraju vidi što je dobro,a što ne i tko je imao znanja i odvažnosti dovesti ovaj proces do okončanja', poručio je Plenković.

Predstavljajući Nacrt prijedloga zakona o otpisu dugova fizičkim osobama ministar financija Zdravko Marić kazao je kako imamo 325 tisuća blokiranih s ukupnim iznosom blokada 42 milijarde kuna plus 21 milijardu kuna kamata. pritom je istaknuo kako se svi dugovi moraju podmirivati. Zakon ima jednokratnu primjenu. Vjerovnici su podijeljeni u više skupina, oni kojima se duguje do deset tisuća kuna. U ovu kategoriju spada sedam tisuća dužnika. Jedinice lokalne samouprave prebačene se u grupu dva. Oni ne dugove otpisuju po automatizmu.

'Nekoć su kamionima dolazile ovrhe pred Finu koju mnogi smatraju zloglasnom. Sve ove mjere ne trebaju biti poticaj da se obveze ne plaćaju nego baš suprotno', zaključio je Marić.

Ministars pravosuđa Dražen Bošnjaković kazao je kako se Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača odnosi na one s dugovima do 20 tisuća kuna. Kazao je da se ne gura u stečaj potrošača građane protivno njihovoj volji. 'Građani mogu reći kako to ne žele i kako žele ostati blokirani. Ako ne kažu ništa, onda općinski sud otvara stečaj potrošača. I onda građani mogu reći da to ne žele', istaknuo je. Vjeruje da u ovu kategoriju ulazi od sto do 120 tisuća građana.

Na dnevnom redu je i Nacrt prijedloga zakona o udomiteljstvu, Nacrt prijedloga zakona o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece, te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.