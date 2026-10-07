Ne smrdi samo u Zagrebu, već i u Našicama: 'Štipa za oči, vani nije za živjeti'

Iz Građanske inicijative Našica tvrde da je tijekom dana grad obavio smrad te nepoznate bijele čestice. Uzrok tog zagađenja nije poznat, no u cementaru Nexe se počeo dovoziti otpad iz Gospića

Dio neopasnog otpada iz PPK Velebit u Gospiću bit će spaljen u cementari Nexe u Našicama. Nakon što je Vlada donijela takvu odluku, Skupština Osječko-baranjske županije odbila je inicijativu da se od toga odustane. Jedan od argumenata bili su i potpisi građana protiv spaljivanja, ali i smrad koji se širio gradom. "To nije bilo za disati, štipa za oči. Jučer je grozno smrdjelo u Našicama i prašina je bila bijela bjelcata. Kad skinete s auta crno je. Želim da to netko analizira", objašnjava i apelira predstavnik Građanske inicijative Našica, Branislav Vukobratović.

Manjina protiv većine Otkuda su smrad i prašina potekli, zasad nije poznato, kao ni u Zagrebu koji se također guši u neugodnim mirisima. Oporba zamjera činjenicu da u odluci o spaljivanju otpada iz Gospića nije sudjelovala lokalna vlast. "Događa se to da nama hrvatska Vlada sav taj otpad, koji je kao navodno kvalificiran kao bezopasan, šalje ovdje bez ikakvog sudjelovanja lokalne vlasti", objašnjava za RTL Danas vijećnik Skupštine Osječko-baranjske županije Viktor Škaro. HDZ-ova većina u Skupštini tvrdi da nema nadležnost poništavanja Vladinih odluka. Usput dodaju da nema opasnosti od dovoza opasnog otpada. "Preuzet će se i dovesti u NEXE na spaljivanje po odluci Vlade samo oni ključni brojevi otpada za što NEXE posjeduje dozvolu i što može spaliti, suspaliti, pretvoriti u cement u svom tehnološkom procesu da nema štetnog utjecaja na zdravlje ljudi", istaknula je županica osječko-baranjska Nataša Tramišak.

Prosvjed u Našicama zbog otpada Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL







+10 Prosvjed u Našicama zbog otpada Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL