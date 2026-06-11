Otkriveno koliko građana BiH želi u EU

Ulazak u EU tako bi podržalo 86,1 posto ispitanika u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj znatno manjih 54,1 posto . U distriktu Brčko potpora je na razini od gotovo 75 posto.

Potpora europskoj perspektivi BiH oscilira ovisno o entitetu iz kojeg su anketirane osobe.

Istraživanje koje je provedeno u travnju i svibnju na uzorku od 1200 ispitanika, reprezentativnom za cijelu državu, pokazalo je kako bi na eventualnom referendumu 74,4 posto ispitanih glasalo za ulazak EU .

U usporedbi sa rezultatima istraživanja provedenog prošle godine, za 4,5 posto je povećan je broj građana BiH koji podupiru ulazak u EU, a istodobno je za 5,1 posto smanjen broj onih koji bi glasali protiv.

Glavni razlog potpore članstvu u EU uvjerenost je ispitanika da to jamči trajni mir i političku stabilnost. Slijedi ocjena da to znači povećanje slobode kretanja ljudi, robe i kapitala te poštivanje zakona i propisa te poboljšanje infrastrukture.

Među onima koji ne podupiru članstvo u EU, prevladava pak strah od povećanja troškova života i poreza, od daljeg iseljavanja ljudi kao i od gubitka raznolikosti te prevelike centralizacije i povećane birokracije.

Većina anketiranih smatra da će se proces proširenja EU svakako nastaviti, a njih oko 40 posto vidi BiH kao članicu u idućih deset godina.

BiH je u ožujku 2024. godine dobila uvjetnu suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora uz obvezu usvajanja još dva reformska zakona te imenovanja glavnog pregovarača.

Nijedan od tih preduvjeta do sada nije ispunjen pa je BiH uz Kosovo na začelju procesa europskih integracija među državama zapadnog Balkana