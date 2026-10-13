'Oteti' avion iznad Hrvatske nije bio jedini problem: Pazite što se događalo stotinama kilometara dalje

Praćenje zrakoplova preuzele su druge zemlje sve do slijetanja u zračnu luku u Nürnbergu, koja je zbog moguće izvanredne situacije bila zatvorena. Nakon slijetanja, utvrđeno je da je zrakoplov, kao i 177 njegovih putnika te šest članova posade dobro te da nije bilo govora o otmici. No, to je samo bio početak istrage.

Kako je priopćio MORH, Rafale je iznad Korenice presreo putnički zrakoplov malteške kompanije Corendon Airlines, na letu s Krfa prema Nürnbergu. Pilot ga je vizualno identificirao i prepratio ga do izlaska iz hrvatskog zračnog prostora.

Putnički zrakoplov Boeing 737 koji je imao aktiviran transponderski kod 7500, međunarodni signal za nezakonito ometanje zrakoplova koji može upućivati na otmicu, na noge je digao i NATO, ali i hrvatske Rafale.

Kako piše Jutarnji list, njemačka policija izvijestila je da nisu pronađeni znakovi opasnosti, a kao mogući uzrok uzbune spominje se kvar radiokomunikacijskog sustava.

'Čini se da je signal za hitni slučaj poslan zbog kvara na sustavu radiokomunikacije zrakoplova', izjavio je malteški ministar za održivi promet, Chris Bonett.

Slično je izjavio i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić.

'Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskog komunikacijskog sustava te da je i backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko. Vjerojatno je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, no istraga još nije gotova i nemamo potvrdu', istaknuo je.

Dodao je da je ovo bila prva takva akcija presretanja i identifikacije u stvarnim uvjetima za hrvatske Rafale i nazvao ju 'dobrom vježbom'.

Uzbuna u Nürnbergu

I dok se hrvatski Rafal vraćao u bazu, u Nürnbergu je oglašena uzbuna jer su ranije tijekom dana, tri pilota prijavila da su u blizini zračne luke, tijekom polijetanja ili slijetanja uočila nepoznati objekt. S obzirom na to da se posumnjalo na dron, policija je pokrenula potragu. No, nikakav sumnjivi objekt nije pronađen.

Istraga je i u ovom slučaju još uvijek u tijeku, a kako je Njemačka već imala slučaj neovlaštenog upada drona i to opremljenog eksplozivom, u područje zračne luke Leipzig, veoma su oprezni.

Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt izjavio je da se Njemačka suočava s 'ratom iz sjene'. Njegova izjava samo potvrđuje ranije izjave da se europske zemlje sve češće susreću sa sabotažama, kibernetičkim napadima i upadima neidentificiranih dronova, za što se najčešće optužuje Rusiju.