Otac Putinove navodne unuke preziva se Zelenski: Otkriveno da je putovala u Hrvatsku

Ruski istraživački novinari objavili su ime djevojčice za koju tvrde da je unuka Vladimira Putina. U procurjelim zapisima ruske granične službe navedena je kao Elza Igorevna Tihonova. Preziva se, dakle, kao majka Katerina Tihonova, a ne kao otac, baletni umjetnik Igor Zelenski. Srednje ime Igorevna izvedeno je iz očeva imena. Isti zapisi pokazuju da je djevojčica putovala i u Hrvatsku.

Do podataka su, kako piše ruski neovisni medij Agentstvo, došli novinari istraživačkog medija Proekt analizirajući procurjelu bazu Savezne granične službe. U njoj je Putinova unuka pod imenom Elza Igorevna Tihonova zabilježena na dvama putovanjima: u Njemačku i Hrvatsku. Autentičnost baze nije neovisno potvrđena, a ni Kremlj ni obitelj nisu javno komentirali nove navode.

Putovanja u München i Hrvatsku Prema tim zapisima, Elza je prvi put otputovala iz Rusije 11. studenoga 2019., nedugo prije drugog rođendana. S Tihonovom i Zelenskim ukrcala se u poslovni zrakoplov tvrtke Air Hamburg, danas dijela VistaJeta. U Münchenu, gdje je Zelenski tada bio umjetnički ravnatelj Bavarskog državnog baleta, proveli su točno dva mjeseca. Manje od dvije godine poslije djevojčica je, prema istoj bazi, putovala u Hrvatsku privatnim zrakoplovom Bombardier Global 5000. Proekt je najavio opsežnije istraživanje pod naslovom ‘Suputnici’, posvećeno putovanjima ruskih dužnosnika i pripadnika elite: njihovim odredištima, suputnicima i zrakoplovima kojima se koriste.