Otac Putinove navodne unuke preziva se Zelenski: Otkriveno da je putovala u Hrvatsku

Ruski istraživački novinari objavili su ime djevojčice za koju tvrde da je unuka Vladimira Putina. U procurjelim zapisima ruske granične službe navedena je kao Elza Igorevna Tihonova. Preziva se, dakle, kao majka Katerina Tihonova, a ne kao otac, baletni umjetnik Igor Zelenski. Srednje ime Igorevna izvedeno je iz očeva imena. Isti zapisi pokazuju da je djevojčica putovala i u Hrvatsku.
Do podataka su, kako piše ruski neovisni medij Agentstvo, došli novinari istraživačkog medija Proekt analizirajući procurjelu bazu Savezne granične službe. U njoj je Putinova unuka pod imenom Elza Igorevna Tihonova zabilježena na dvama putovanjima: u Njemačku i Hrvatsku.
Autentičnost baze nije neovisno potvrđena, a ni Kremlj ni obitelj nisu javno komentirali nove navode.
Putovanja u München i Hrvatsku
Prema tim zapisima, Elza je prvi put otputovala iz Rusije 11. studenoga 2019., nedugo prije drugog rođendana. S Tihonovom i Zelenskim ukrcala se u poslovni zrakoplov tvrtke Air Hamburg, danas dijela VistaJeta. U Münchenu, gdje je Zelenski tada bio umjetnički ravnatelj Bavarskog državnog baleta, proveli su točno dva mjeseca.
Manje od dvije godine poslije djevojčica je, prema istoj bazi, putovala u Hrvatsku privatnim zrakoplovom Bombardier Global 5000.
Proekt je najavio opsežnije istraživanje pod naslovom ‘Suputnici’, posvećeno putovanjima ruskih dužnosnika i pripadnika elite: njihovim odredištima, suputnicima i zrakoplovima kojima se koriste.
Ranije istraživanje nije otkrilo ime djeteta
O djetetu Tihonove i Zelenskog prvi su 2022. pisali Važne priče i Der Spiegel. Novinari su tada naveli da imaju putovnicu djevojčice, putne dokumente i popis putnika čarter leta između Münchena i Moskve.
Prema njihovu istraživanju, s obitelji su putovali i dvije dadilje, učiteljica klavira te pripadnici službe koja osigurava ruskog predsjednika.
Ime djeteta nisu objavili iz etičkih razloga. Naveli su da je rođeno 2017. i da mu je patronim Igorevna. Utvrdili su i da je Tihonova od 2017. do 2019. više od 50 puta putovala u München, dok je Zelenski vodio tamošnji balet. Jedan od dokumenata upućivao je na to da se krajem 2019. pripremala za preseljenje u Njemačku.
Zelenski je napustio Bavarski državni balet nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Prema kasnijim navodima uprave opere, na odlazak je bio potaknut nakon što je odbio javno osuditi invaziju. Putin o djeci i unucima rijetko govori, pozivajući se na njihovu sigurnost i privatnost