Otac dječaka pretučenog u Dugom Selu: Osjećam olakšanje

Policija je uhitila trojicu maloljetnika osumnjičenih da su početkom mjeseca ispred osnovne škole u Dugom Selu pretukli 15-godišnjaka. Nakon njegova hrabrog javnog istupa, doznalo se i o drugim slučajevima nasilja u Dugom Selu, a policija se bavi i najnovijim koji se dogodio jučer. Otac pretučenog dječaka za HRT je komentirao uhićenja osumnjičenih za nanošenje teških tjelesnih ozljeda njegovu sinu

Treba dodati da nakon hrabrog istupa dječaka koji je doživio vršnjačko nasilje, počeli su se javljati i drugi roditelji i njihova djeca koja su doživjela sličan ili isti čin. To na žalost nije spriječilo da dođe do ponovnog incidenta koji se jučer dogodio na istom mjestu gdje se prije 10 dana dogodilo vršnjačko nasilje, rekla je Judnić.



'Ja vam sad u ovom trenutku ne mogu precizirati tko je žrtva, tko počinitelj, kriminalističko istraživanje je u tijeku, imamo suradnju s osnovnom školom i lokalnom zajednicom i po dovršetku ću moći s vama podijeliti rezultate kriminalističkog istraživanja', rekla je Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji iz Policijske uprave zagrebačke.



'Što se to točno dogodilo ne mogu točno reći. To što se dogodilo nije se dogodilo na školskom igralištu, nego izvan škole kada su išli doma. Po informacijama koje znam to je vršnjački sukob i nije ništa slično onome što se dogodilo prije 10 dana ispred naše škole', govori Branko Goleš, ravnatelj OŠ Ivan Benković u Dugom Selu.