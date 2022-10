Dječak kojeg su pretukli u Dugom Selu: Pitali su me jesam li kršten i zašto imam dugu kosu; oglasila se i policija

Potresna ispovijest oca dječaka pretučenog ispred osnovne škole u Dugom Selu uznemirila je javnost. Mario Kociper objavio je da su tri huligana napala njegova sina ispred škole, udarili ga šakom u glavu, a nakon toga cipelarili.

Leon (15), žrtva vršnjačkog nasilja, događaj je prepričao je za HRT.

'Mi smo se družili, ničim izazvani prišli su nam počinitelji, prvo su nas zadirkivali i postavljali čudna pitanja poput "Jesmo li kršćani?", "Za koga navijamo?" i "Zašto imam dugu kosu?', rekao je Leon.

Leon se nastavio družiti s prijateljima, no napadači nisu odustajali. Jedan od počinitelja im je prišao i zatražio cigaretu te zaprijetio da će Leon i prijatelji dobiti batina. 'Ja sam pitao je li to prijetnja i ako jest, da ću nazvati policiju. Nakon toga je došao maskirani napadač. Kad sam počeo upisivati broj policije, on mi je pokušao oteti mobitel. Nisam mu dopustio i nakon toga sam primio udarac', kaže Leon.