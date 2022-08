Optuženi za napad na Rushdieja sklon šijitskom ekstremizmu

Optuženik za napad na Salmana Rushdieja u petak na pozornici Institucije Chautauqui u državi New York sklon je šijitskom ekstremizmu i Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC), izvješćuje u subotu NBC New York, pozivajući se na policijske izvore

Preliminarnim policijskim pregledom Matarovih računa na društvenim mrežama, utvrđeno je da je bio sklon šijitskom ekstremizmu i IRGC-u, izvijestio je NBC New York, pozivajući se na neimenovanog policijskog dužnosnika koji je upoznat s istragom o napadu. Matar je rođen u Kaliforniji, a nedavno se preselio u New Jersey, piše NBC New York, dodajući da je kod sebe imao lažnu vozačku dozvolu. Dužnosnici FBI-ja su u petak navečer otišli u izvid na posljednju adresu boravišta koju je prijavio, u Fairview u okrugu Bergen koji od Manhattana dijeli rijeka Hudson, izvijestio je NBC.

Njujorška i policija New Jerseyja još nisu odgovorile na Reutersov zahtjev da prokomentiraju izvješće NBC-ja New York. Policija je u petak priopćila da još nije utvrđen motiv Matarova napada na Rushdieja (75), koji je u petak pred mnoštvom okupljenih trebao održati predavanje o umjetničkoj slobodi. U jednom trenutku napadač je izjurio na pozornicu i nasrnuo na romanopisca. NBC New York izvješćuje da je policijski dužnosnik kazao kako još nije utvrđena definitivna povezanost napadača s IRGC-om, no početna procjena upućuje na to da je osumnjičenik bio simpatizer iranske vladine skupine.

IRGC je moćna frakcija koja kontrolira poslovna carstva, kao i elitne oružane i obavještajne snage koje Washington optužuje za provedbu globalne ekstremističke kampanje. U Iranu još nema službene reakcije vlade na napad na Rushdieja, ali je nekoliko ekstremističkih iranskih listova pohvalno pisalo o napadačevu podvigu.

Ali Tehfe, gradonačelnik južnoga libanonskog grada Yarouna rekao je da je osumnjičenik sin jednog stanovnika toga grada. Otkrio je i da su osumnjičenikovi roditelji emigrirali u Sjedinjene Države te da je on ondje rođen i da je ondje odrastao. Upitan jesu li osumnjičenik ili njegovi roditelji bili povezani ili su podupirali libanonski Hezbollah koji podržava Iran, Tehfe je odgovorio da 'nema nikakvih informacija' o njihovim političkim stavovima.