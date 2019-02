Osumnjičena sestra privedena na ispitivanje, popodne pokop Jasmine Dominić

Na mjesnom groblju u Palovcu u 15 sati bit će pokopani ostaci Jasmine Dominić, čije je tijelo prošle subote pronađeno u zamrzivaču

To znači da je obavljena identifikacija tijela i utvrđen identitet, a to se nije moglo prije nego što se tijelo odmrzne i prođe obdukciju koja je obavljena na Odjelu patologije Županijske bolnice Čakovec od 10 do 12.30 sati, donosi emeđimurje.