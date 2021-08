Osuđeni ratni zločinac kapetan Dragan otvorio ured svoje zaklade u Subotici

Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov osudio je u petak otvaranje subotičkog ureda „Fondacije kapetan Dragan“, koju vodi osuđeni ratni zločinac u Hrvatskoj Dragan Vasiljković, i konstatirao da je u Srbiji na djelu rehabilitacija i relativizacija kazni ratnih zločinaca

U izjavi hrvatskim medijima u Vojvodini rekao je da je zbog toga zabrinut, ali ne i iznenađen.

„Registriramo rast aktivnosti osuđenih za ratne zločine, relativizaciju njihovih kazni, rehabilitaciju u javnosti i utjecaj na kreiranje javnog mnijenja! Zbog tih procesa, koji su snažni i ne nailaze na osudu vladajućih struktura, nedavno je reagirala i Europska komisija i SAD“, naveo je čelnik DSHV-a.

Dodao je da brine što te i takve aktivnosti, a usmjerene protiv Hrvata, za svoja mjesta imaju Hrtkovce, Suboticu …, referirajući se na činjenicu da je haški osuđenik Vojislav Šešelj u Hrtkovcima kupio kuću i otvorio stranačke prostorije Srpske radikalne stranke.

Subotica je političko, obrazovno i kulturno središte Hrvata u Srbiji, a srijemsko mjesto Hrtkovci sinonim za početak progona Hrvata iz Vojvodine početkom devedesetih.

Dragan Vasiljković, u Srbiji poznat kao kapetan Dragan, prigodom otvorenja ogranka u Subotici rekao je da su u hrvatskim zatvorima deseci Srba „koji su osuđeni samo zato što su Srbi“.

Vasiljković je izašao iz hrvatskog zatvora 28. ožujka 2020. nakon 13 i pol godina i protjeran je iz zemlje.

Nedugo poslije povratka u Srbiju politički se aktivirao i sudjelovao u parlamentarnim izborima.

Dio javnosti osudio je njegove istupe i djelovanje jer je među ostalim tražio oslobađanje iz zatvora odgovorne za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića.

To što Vasiljković hvali dvojicu najodgovornijih za taj zločin nije ništa čudno, izjavio je potpredsjednik u prvoj Vladi Zorana Đinđića Žarko Korać.

„Kada samo pogledate biografiju Vasiljkovića, to prilično sve objašnjava. A to što ga mediji nekritički promoviraju, to je sramota za Srbiju“, rekao je Korać.