Kapetan Dragan o deportaciji: Smrzavao sam se u hrvatskoj marici, a kad sam došao u Srbiju, pojeo sam tri kugle sladoleda

Nakon 13 i pol godina zatvora, od čega je pet odslužio u Lepoglavi, Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, pušten je na slobodu i deportiran u Srbiju. O tretmanu hrvatske policije progovorio je za srpske medije

'Zatvorski čuvari su me probudili u četiri sata ujutro, rekli da se obučem, dali mi papir da sam slobodan, a onda mi vezali ruke lisicama i utrpali me u policijsko vozilo. Lijepo sam ih pitao ima li grijanja u kombiju, pitao da li se trebam obući bolje... Naravno, grijanje nisu uključili i više od pet sati sam se smrzavao do graničnog prijelaza Bajakovo - Batrovci. Tu su me doslovno izbacili iz marice', priča Vasiljković.

Granicu je prešao pješice. 'Prvo sam zatražio tri kugle sladoleda od jagode sa čokoladom. To mi je palo na pamet. Kada sam potom došao u smještaj i vidio frižider pun hrane oduševio sam se. Mada, i u Lepoglavi je bilo hrane. U kantini se moglo nabaviti. Neću grditi Hrvate kad nema razloga', rekao je Vasiljković, a prenosi B92.