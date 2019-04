Ostojić zatražio očitovanje SOA-e o navodnoj špijunskoj aferi sa Slovenijom

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić izjavio je u utorak da je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA) o navodnom djelovanju hrvatske SOA-e u Sloveniji, zbog čega je izbila 'špijunska afera' između dvije države

Slovenski premijer Marjan Šarec sazvao je hitnu sjednicu slovenskog Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog navodnog djelovanja hrvatske SOA-e u Sloveniji. Hrvatski veleposlanik je tim povodom pozvan na razgovor u slovensko ministarstvo vanjskih poslova, a slovenska veleposlanica povučena je na kozultacije u Ljubljanu.

Ostojić: Odgovore mora dati hrvatska Vlada

Nakon što je Šarec ranije izjavio da ga zabrinjava hrvatsko ponašanje, jer je navodno SOA prisluškivala bivšeg slovenskog arbitra u postupku o granici Jerneja Sekoleca i slovensku dužnosnicu Simonu Drenik kako bi diskreditirala arbitražni proces, priča je u ponedjeljak dodatno eskalirala tvrdnjom POP-TV-a da je prvi čovjek Styrije u Hrvatskoj Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitiranje reportaže o prisluškivanju, predstavivši se kao posrednik hrvatske Vlade.

Upitan da komentira slučaj navodne špijunaže i navodni pokušaj Tolja da zaustavi tu priču u slovenskim medijima, Ostojić je odgovorio kako je zatražio očitovanje Sigurnosno obavještajne agencije (SOA).

'Kao i uvijek, ja sam odmah reagirao, zatražio sam očitovanje SOA-e i moram naglasiti da s obzirom na to da slovenski mediji navode da je to bio Vladin predstavnik, prije svega odgovore na to mora dati hrvatska Vlada', poručio je Ostojić.

Indikativno je što je navedeno da se osoba predstavljala kao predstavnik Vlade. Mi smo za nadzor SOA-e i u tom segmentu očekujemo njihovo očitovanje, a Vlada neka se odluči što će napraviti, kazao je.

'Je li se netko predstavljao u ime Vlade, pokušavao nešto riješiti, to ćemo saznati iz očitovanja, a ako bude potrebno i iz svih ostalih radnji koje Odbor ima na raspolaganju', naglasio je.

Ostojić vjeruje da će brzo dobiti odgovor, a ako bude potrebno na sjednici će se utvrditi i postoji li potreba za daljnjim koracima Odbora.

Ne želeći ništa prejudicirati, Ostojić je podsjetio na nedavnu sličnu situaciju s objavama u BiH medijima o aferi u kojoj je hrvatska SOA navodno regrutirala islamističke ekstremiste. Pokazalo da je upravo ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je bio izvor tih optužbi, pod istragom tužiteljstva BiH za uznemiravanje i odavanje tajni, ističe Ostojić.