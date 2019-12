Policija studente iz Nigerije zamijenila za ilegalne migrante i deportirala u BiH, MUP odbio komentirati slučaj

Hrvatska policija deportirala je u Bosnu i Hercegovinu dvojicu studenata iz Nigerije tretirajući ih kao ilegalne migrante unatoč činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama, objavili su u utorak mediji u BiH

Novinarima Žurnala ispričali su kako su se smjestili u hostel i krenuli u šetnju Zagrebom da bi ih pri izasku iz tramvaja zaustavila i privela policija jer uz sebe nisu imali dokumente koje su ostavili u hostelu.

"Odvezli su nas u policijsku postaju. Pokušali smo im objasniti tko smo i da su nam dokumenti u hostelu. Nisu obraćali pažnju na ono što govorimo", kazao je jedan od studenata, Kenneth Chinedu.

Dodao je da su ih policajci potom uveli u kombi i kazali kako ih vode u Bosnu te su ih, kako se kasnije ispostavilo, dovezli do međudržavne granice i zajedno s nekoliko drugih osoba, vjerojatno ilegalnih migranata, potjerali u BiH.

"Odbio sam ići u šumu, tada mi je policajac rekao da će me upucati ako se ne pomaknem", tvrdi Eboha Kenneth. Pošto su protjerani preko granice stigli su do Velike Kladuše odnosno do kampa Miral.

Chinedu je rekao kako su telefonom kontaktirali kolegu koji je ostao u Zagrebu i zamolili ga da im pošalje putovnice, no sada imaju novi problem jer im hrvatske vize istječu.

Potužili su se predstavnicima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja upravlja kampom Miral iz koje su potvrdili da je riječ o nigerijskim sudentima koji su u Hrvatskoj boravili zakonito.