Osmislio Milanovićev slogan, ali nije naveden kao donator: 'Volontirao sam dnevno sat do dva'

Boris Malešević, poznati kreativni direktor i dizajner, koji je osmislio Zoranu Milanoviću slogan “Predsjednik s karakterom” i bio jedan od glavnih ljudi iza njegove pobjedničke kampanje, svoje usluge, sada izabranom predsjedniku, pružio je dobrovoljno, kao volonter, piše Jutarnji list

U financijskim izvješćima koja su predana Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) kao fizička osoba koja je osmišljavala kampanju nije naveden kao donator, već je iskoristio zakonsku osnovu da bude volonter, pa time nije morao ništa prijaviti, piše Jutarnji list.

Naime, u Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma definirano je da fizičke osobe mogu donirati i svoje usluge, i to do tržišne vrijednosti od maksimalno 30.000 kuna, za što su dužne izdati potvrdu na kojoj će biti naznačena tržišna vrijednost usluge. No, također, zakonom je definirano da se “pod uslugama ne smatra dobrovoljni rad volontera”.