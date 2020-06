Oslobađanje talibanskih zarobljenika je pri samom kraju; Kabul pušta 5.000 pobunjenika

Afganistanska vlada će "uskoro" završiti proces oslobađanja talibanskih zarobljenika, što je važan preduvjet za nastavak mirovnog procesa s pobunjenicima, rekao je u četvrtak predsjednik Ašraf Gani. Na temelju povijesnog dogovora koji su krajem veljače postigli Sjedinjene Države i talibani, Kabul će osloboditi čak 5.000 pobunjenika koji će zauzvrat pustiti oko 1000 pripadnika afganistanskih snaga

To je preduvjet za početak izravnih mirovnih pregovora u kojima sudjeluju afganistanske vlasti i talibani prvi put u gotovo 19 godina rata.

Kabul je već oslobodio 3.000 talibana koji su pak pustili više od 500 pripadnika afganistanskih sigurnosnih snaga, rekao je američki izaslanik Zalmay Khalilzad koji je u četvrtak pozvao na nastavak razmjene.

"Moji kolege i ja odlučili smo uskoro osloboditi još 2.000 zarobljenika. Uskoro ćemo objaviti kada će to biti", rekao je Ašraf Gani na virtualnoj konferenciji koju su organizirala dva washingtonska instituta, Atlantic Council i US Institute for Peace.

Afganistanski predsjednik je ipak predbacio talibanima nedostatak transparentnosti u vezi s brojem afganistanskih vojnika koje još drže.

"Taj se broj neprestano mijenja. Moramo imati točne informacije o sudbini onih koji su u njihovim rukama i jamstvo da će svi do jednog biti pušteni na slobodu", istaknuo je.

Glasnogovornik talibana Suhail Šahin napisao je na Twitteru da je razmjena zarobljenika u ovoj fazi "pozitivna etapa" koja znači "velik napredak".

Međuafganistanski pregovori "moraju početi odmah" nakon oslobađanja zarobljenika, upozorio je Khalilzad na Twitteru. Američki pregovarač je pohvalio izjavu talibana u kojoj tvrde da će sudjelovati u tim pregovorima čim se završi razmjena.

"Više no ikad prije blizu smo cilju, a to je organiziranje međuafganistanskih pregovora", dodao je diplomat.

Talibani i Kabul poštovali su trodnevno primirje prošli mjesec i nasilje je općenito u padu.

Predsjednik Gani se zauzeo za humanitarno "primirje" radi dopreme hrane i medicinskih potrepština zbog pandemije koronavirusa.

Priznajući "slabljenje nasilja", ipak je istaknuo da u zemlji svakodnevno gine tridesetak ljudi.