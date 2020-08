Osječko-baranjska županija: Pet novoboljelih od koronavirusa

U posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji pet je novoboljelih osoba od koronavirusa, od kojih najviše s osječkog područja, izvijestio je u utorak županijski Stožer Civilne zaštite

Dva pacijenta oboljela od koronavirusa jučer su iz osječkog KBC-a puštena na kućno liječenje, pa su u bolnici trenutno hospitalizirana 24 pacijenta, od kojih su pet na respiratoru.

Epidemiolozi su mjeru samoizolacije odredili za 27 novih kontakata oboljelih, pa je sada u samoizolaciji ukupno 271 osoba.

Policija nije dobila dojave građana o kršenju samoizolacije, a u osam samoinicijativnih provjera sve osobe su zatečene na prijavljenoj adresi, ističu u županijskom Stožeru.

Dodaju kako je nakon uvođenja strožih epidemioloških mjera u pojedinim europskim zemljama od jučer i u Osijeku povećan interes građana za testiranje na koronavirus uz vlastito plaćanje.

Testiranje se može obaviti svaki dan u osječkom KBC-u, gdje se uzorci uzimaju od 7.30 do 10.30 sati te od ponedjeljka do petka u županijskom Zavodu za javno zdravstvo, a uzimanje uzoraka je od 7.30 do 9.00 sati.