Orešković bez zadrške o klečavcima: 'Dibidusi s ulice, sada imaju i pojačanje iz Njemačke'

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je kritizirala molitvena okupljanja muškaraca na hrvatskim trgovima, poznata kao okupljanja 'klečavaca', te prozvala Katoličku crkvu zbog izostanka jasnog stava o njihovim molitvenim nakanama

Orešković se oglasila u subotu, kada su se molitelji ponovno okupili na trgovima diljem Hrvatske, moleći, među ostalim, za 'čednost u odijevanju', prestanak pobačaja i 'duhovni autoritet muškaraca u obitelji'. 'Gdje je Crkva kada Mariju treba obraniti od ratnika koji se pozivaju na njezin lik i ime?', upitala je Orešković na početku objave. Posebno se osvrnula na izostanak reakcije crkvenih institucija, istaknuvši da tek pojedini svećenici javno propituju poruke koje se šalju na molitvenim okupljanjima. 'Zašto je glasnija šutnja Crkve od one nekolicine svećenika koji ukazuju da su molitvene nakane u suprotnosti s biblijskom slikom Marije, koja nije pasivna i pokorna žena u patrijarhalnom smislu, već žena koja je svjesno i autonomno donijela ključnu odluku 'neka mi bude'. Kakav je to poraz naše Crkve i duha nacije', poručila je zastupnica.

'Marija je žena, a ne muškarac kao duhovni vođa u njezinoj kući' Orešković je podsjetila na snažnu tradiciju štovanja Djevice Marije u Hrvatskoj, navodeći poznata marijanska svetišta poput Marije Bistrice, Trsata, Sinja, Aljmaša i Veprica. Istaknula je da se vjernici stoljećima utječu Mariji u vremenima osobnih teškoća i velikih društvenih kriza, uključujući ratove i epidemije. 'Dakle Marija. Žena, a ne muškarac kao duhovni vođa u njezinoj kući', naglasila je. Dodala je da poštovanje vjerske tradicije ne bi trebalo biti u suprotnosti s načelima ravnopravnosti žena u suvremenom društvu. 'Bili mi vjernici ili ne, kao narod znamo kako se na ovim prostorima štovala Marija, a znamo i koliko je važno poštovanje ravnopravnosti žena u suvremenom društvu', napisala je.

Molitelji u centru Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL







+30 Molitelji u centru Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

'To nisu molitve, nego maskirani politički performans' U nastavku objave Orešković je ustvrdila da okupljanja koja se već godinama održavaju prve subote u mjesecu ne predstavljaju autentičnu kršćansku tradiciju. 'Ovakva događanja koja na našim trgovima traju već nekoliko godina nisu nikakva kršćanska tradicija, a nisu ni molitva, već maskirani politički performans u kojem je Marija instrumentalizirana za širenje autoritarnog odnosa muškarca prema ženama i patrijarhalnog društva u kojem je žena ispod u hijerarhiji moći', napisala je. Orešković smatra da bi Crkva trebala jasnije odgovoriti na pitanja koja takvi javni skupovi otvaraju, osobito kada je riječ o položaju žena i tumačenju vjerskih poruka. Prozvala Crkvu zbog šutnje Zastupnica je ustvrdila da unutar same Crkve ne postoji jedinstven stav o molitvenim okupljanjima i porukama njihovih sudionika. 'Crkva je unutar sebe nesložna i bez jedinstvenog stava o ovoj crkvenoj i društvenoj temi', napisala je. Ocijenila je i da Crkva pokazuje više jedinstva kada se izjašnjava o ustavnopravnim pitanjima koja se tiču njezina odnosa s politikom. 'O događanjima svake prve subote u mjesecu, Crkva glasno šuti. Svaka čast manjini u Crkvi', poručila je.

Prosvjed protiv klečavaca Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL







+15 Prosvjed protiv klečavaca Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL