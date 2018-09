Orbana kritizirali i njegovi europski pučani, on uzvratio: Plešete na muziku socijalista i liberala

Europarlamentarci su u utorak na plenarnoj sjednici raspravljali o izvješću o stanju u Mađarskoj koje je podijelilo zastupničke klubove u Europskom parlamentu, ali i Europsku pučku stranku (EPP) kojoj pripada Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana.

"Hvala Bogu da ovdje postoji barem jedan europski čelnik, koji se želi založiti za svoja načela, svoj narod i svoju kulturu i to u odnosu na ovako strašno zlostavljanje. Hvala Bogu što ste ovdje, to je sve što mogu reći", rekao je na plenarnoj sjednici Nigel Farage, predsjednik kluba zastupnika Europa nacija i slobode (ENF).

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans je, u izravnoj raspravi s Orbanom, rekao da Mađarska ne može ignorirati ili kršiti propise koje su potpisali pristupom Europskoj Uniji. "Komisija štiti ugovore, a ugovori su potpisani i temelj su našeg rada", rekao je Timmermans.

"Mađarska kao punopravna članica Europske unije upozorava na slabosti nekih europskih politika i traži njihovu promjenu. EU pak s druge strane izražava zabrinutost zbog situacije u Mađarskoj. Rješenja treba tražiti u dijalogu poštujući temeljne vrijednosti Unije, načelo supsidijarnosti i proporcionalnosti te unutrašnje političke procese u državi članici", rekla je hrvatska europarlamentarka Marijana Petir (EPP) u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Ruža Tomašić, članica kluba zastupnika Europski konzervativci i reformisti (ECR), također se usprotivila izvješću o stanju u Mađarskoj.

"Smatram da je ovo izvješće vrlo pristrano. Ja i moja politička opcija glasati ćemo protiv. Mađarskoj se, između ostalog, spočitava raširena korupcija, a neki su čak ustvrdili da je to nakorumpiraniji režim u EU, no od te boljke nitko u Uniji nije pošteđen, uključujući i najutjecajnije zemlje. Rečeno mu je i da je lopov, a ako je to tako, onda se to mora dokazati i za to postoji sud. Stalno ponavljamo da je Europa ujedinjena u raznolikosti, međutim vidimo da to nije tako i u cijelom ovom postupku vidim jačanje podjele na staru i novu Europu. Što se migrantske krize tiče, tu su najveće greške počinile Njemačka i Francuska. Pomoći se svakako mora, prvenstveno ratnim izbjeglicama. Mislim da bi aktiviranje članka 7 bio opasan presedan i da ne bi polučio ništa dobroga", izjavila je Tomašić za Hinu.

Europarlamentarac Jozo Radoš iz kluba zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE) podržava izvješće o stanju u Mađarskoj, kao i aktiviranje članka 7 Ugovora o EU-u, koji može dovesti do oduzimanja prava glasa u Vijeću EU-u.

"Izvješće o stanju u Mađarskoj pokazuje kršenje niza temeljnih demokratskih načela i pravila, kao što je nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, sloboda akademskog udruživanja, zaštita prava privatnosti, religijske slobode. Dakle sva temeljna načela", izjavio je Radoš.