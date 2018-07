Oprah se konačno izjasnila o predsjedničkoj kandidaturi, evo što kaže

Nakon mjeseci nedoumica oko njezine moguće kandidature za američku predsjednicu globalno popularna američka voditeljica Oprah Winfrey konačno se izjasnila u razgovoru za britanski modni časopis Vogue

Voditeljica, glumica i televizijska producentica potvrdila je za Vogue kako se neće kandidirati na američkim predsjedničkim izborima 2020. godine, kazavši kako bi je to 'ubilo'.

'U toj političkoj strukturi, sve neistine, sr***, užasi, stvari koje se događaju iza kulisa, mislim da tu ne bih mogla postojati. Ne bih mogla to učiniti. To nije čist posao. Ubilo bi me', izjavila je utjecajna voditeljica, a prenosi agencija AP.