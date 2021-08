Zbog etilen oksida povlači se još jedan proizvod, riječ je o čokoladi

Ministarstvo poljoprivrede, zbog utvrđenog etilen oksida, obavještava potrošače o opozivu proizvoda Čokolada kurkuma đumbir limun, Benjamissimo, 60g, lot brojeva i roka trajanja: Lot 21118, najbolje upotrijebiti do: 8.04.2022., Lot 21147, najbolje upotrijebiti do: 27.05.2022. Lot 21203, najbolje upotrijebiti do: 22.07.2022.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.