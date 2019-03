Oporba traži stanku kako bi se službenici Sabora odmorili, Maras najavio prijavu inspektoratu

Drugog dana izjašnjavanja o više od 900 amandmana na konačan tekst zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, zastupnici oporbe u petak prijepodne bezuspješno su tražili višesatnu stanku kako bi zastupnici Mosta, ali i službenici Sabora koji rade cijelu noć odmorili, pri čemu je Gordan Maras (SDP) najavio je i podnošanje prijave Državnom inspektoratu

"S obzirom da se ovo odužilo cijelu noć, traje i tome nema kraja, molio sam predsjedavajućeg i stručne službe Sabora da prekinu sjednicu kako bi ljudima iz stručnih službi Sabora omogućili da se odmore i da im se omogući da dostojanstveno rade. Postoji više ljudi, sigurno ih je više od deset, u Hrvatskom saboru koji su u kontinuitetu ovdje više od 24 sata", kazao je Maras.

"Odlučio sam, kao predsjednik Odbora za rad, podnijeti prijavu Državnom inspektoratu rada kako bismo ljudima sačuvali dostojanstvo i zdravlje. Nitko ne zaslužuje da ga se tretira na ovaj način. Sramota je da Hrvatski sabor krši zakone Republike Hrvatske koje je sam donio. To je sramota i ne smijemo to dopustiti i to je ono što cijelu ovu situaciju čini nevjerojatnom. HDZ gazi preko svega i misli da im je sve dozvoljeno", dodao je.