Oporba se žestoko obrušila na premijera zbog svinjogojaca

Na ulice se prelilo opće nezadovoljstvo, naglasio je, gdje su ljudi iz Slavonije protjerani, izdani, gdje im je napadnut njihov identitet, a sada ih se još etiketira da su nekakvi ekstremisti jer su izrazili nezadovoljstvo.

Arsen Bauk (SDP) ističe da premijer ima određene informacije koju javnost nema, ali nije jedini koji ima te informacije. A one osobe koje imaju te informacije kažu da nije baš tako kako kaže premijer, napomenuo je.

Može se govoriti o radikalnim, ali ne ekstremnim pojedincima i to je bitna razlika u izričaju. To vjerojatno na prvi pogled izgleda isto, ali nije, ocijenio je. "Ako on smatra da na taj način treba skrenuti pozornost javnosti sa zahtjeva seljaka i malo ih degradirati ili diskreditirati, to je njegov oblik političke borbe. Ali nije u skladu sa onim što inače govori kada govori o dedramatizaciji, relaksaciji”, poručio je. To je samo jedan polupropisan udarac ispod pojasa političkim suparnicima i onima koji u ovom trenutku imaju zahtjeve prema njegovoj Vladi, ustvrdio je Bauk.

Sandra Benčić (Možemo!) navodi da nismo dobili informaciju o tome što se poduzelo vezano uz te ekstremiste za koje osim njega nitko nije čuo, vidio i ne zna što se s time događa. Ja ne tvrdim da ih nema, ne mogu to reći jer nemam informaciju, ali očekujem da kada premijer komunicira da postoje takvi elementi u RH, onda i kaže koliko ih je, tko su ti ljudi, tko ih je infiltrirao i šta će napraviti u vezi s tim. I na kraju krajeva, ako znaju da su ekstremisti, kako je moguće da ti ljudi nisu uhapšeni već godinama, koliko on ponavlja da postoje, upitala je.

Kada se radi o ozbiljnim sigurnosnim pitanjima, a to je ozbiljno sigurnosno pitanje, nikada se to ne iznosi paušalno u javnost dok stvari nisu potvrđene i dok on kao premijer nema plan šta će sad s time napraviti, poručila je.

Katarina Peović (RF) smatra da Andrej Plenković često izvlači ekstremizam kao oblik manipulacije i na taj način štiti sebe i prikazuje sebe kao umjerenog. "Treba početi postavljati pitanje što znači taj desni centrizam Andreja Plenkovića. To je teški ekstremizam. To je ekstremizam koji nam oduzima osnovne stvari koje su nam potrebne, kao što su dostojanstvene plaće od kojih se može živjeti, zdravstvena zaštita koja se privatizira, obrazovanje koje ide u smjeru privatnog i koje nam oduzima temeljne potrebe”, naglasila je. U tom smislu mislim da je Plenković najveći ekstrem u Hrvatskoj, zaključila je Peović.