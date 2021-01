'Ono što smo imali na Baniji prije potresa je sramotno za državu, za zajednicu. Tom kraju treba preobrazba'

Arhitekti obilaze razrušeni kraj, predlažu rješenja. Jedan od njih je i predsjednik Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata Nikša Božić koji je bio gost RTL Direkta. Jasno je da Banovini ili Baniji treba obnova, ali ne brza i bilo kakva, nego obnova s planom

"Sustav naselja tamo je neodrživ. Mi crtamo sva ta područja, ona su prevelika, raspršena. Trebali bi paziti da javna sredstva ulažemo u projekte koji će biti održivi na duže staze, a ne obnavljati kuću koja će za 5 ili 20 godina biti napuštena", kaže.

"Mi na teritoriju Hrvatske imamo planirana sela. Nije to nešto revolucionarno. Trebali bi razmatrati koja naselja mogu imati održivost, a gdje nešto iskoristiti za privremeno rješenje. Ali treba razmišljati i o drugom koraku. Možda je stvarno rješenje planirana naselja. Tu onda možda dođe do toga, to je svakako jedna od mogućnosti", istaknuo je.

Kaže da ne ne treba ići sustavom prisile, da netko napusti svoju kuću.

"Trebali bi usmjeravati razvoj. Ako raspršimo sredstva na stihijsku obnovu, nećemo opet napraviti ništa. Treba ići sustavom privlačenja. I razmišljati o nekoj budućnosti da dođu ljudi iz grada... Ja mislim da trebamo biti iskreni i sami priznati što možemo izgraditi i održavati. Ne samo obnoviti. To su gradovi i općine koji nemaju kapacitete za takve prostore", kaže.

Na pitanje je li sličnih situacija bilo i u drugim zemljama, kaže:

"Bilo je u Italiji nakon potresa u ruralnim regijama, bilo je i sustava da su se ovakva naselja gradila iz Fonda solidarnosti, bila su privremena, a poslije za studente", kazao je Božić i potom predstavio svoju malu analizu demografske katastrofe...