Plenković se javio iz Dublina: Ova rasprava je deplasirana

Europu će u pregovorima između Ukrajine i Rusije predstavljati čelnici europskih institucija i pet zemalja, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske, rekao je u petak u Dublinu hrvatski premijer Andrej Plenković

“Dogovorili smo se da uz čelnike europskih institucija, zemlje tzv. Formata E5, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija i Poljska budu ona jezgra koje će davati doprinos mirovnim naporima u Ukrajini”, rekao je Plenković po završetku neformalnog samita EU-a u Dublinu. Plenković je dodao da je po njemu ta rasprava tko će predstavljati Europu “deplasirana 12 godina nakon ruske agresije”. “Ono što je bitno jest da imamo jasna načela. Ja sam u svom izlaganju naglasio da je ključna stvar za EU, za Ukrajinu, za načela međunarodnog prava poštovati teritorijalni integritet Ukrajine”, rekao je Plenković.

Rekao je da svaki dogovor o primirju mora biti privremenog karaktera, da se onda kada prestanu ratne operacije trebaju poduzimati koraci da se sada okupirani teritorij vrati Ukrajini, u njezin ustavno-pravni poredak. Plenković je rekao da je rasprava o daljnjem financiranju Ukrajine odgođena za sljedeći samit EU-a koji će se za dva tjedna održati u Bruxellesu. Njemački kancelar Friedrich Merz zaprijetio je blokadom sljedećeg sedmogodišnjeg proračuna Europske unije (2028. – 2034.) ako sve države članice ne pristanu zajednički sudjelovati u daljnjem financiranju Ukrajine, nakon što su Bugarska, Češka, Mađarska i Slovačka najavile da ne žele u tome sudjelovati.

EU samit u Dublinu Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET







EU samit u Dublinu Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET