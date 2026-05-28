SAD zabrinut zbog ebole: Ulaže još 80 milijuna dolara za borbu protiv epidemije

Kenija je dala pisano odobrenje Sjedinjenim Državama za otvaranje karantenskog centra u toj istočnoafričkoj zemlji za Amerikance izložene epidemiji ebole, rekla su Reutersu dvojica američkih dužnosnika upoznatih s odgovorom na krizu.

U DR Kongo gdje je izbila epidemija ebole, treća najveća zabilježena dosad, u četvrtak putuje čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zdravstvene vlasti u DR Kongu i susjednim zemljama pokušavaju obuzdati najnovije izbijanje rijetkog soja bundibugyo, za koji ne postoji cjepivo ni liječenje.