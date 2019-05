Oglasila se koruška policija o Bleiburgu: Okupljanje se može zabraniti na licu mjesta

'U ovom trenutku nema naznaka da bi skup mogao biti zabranjen, ali kada je riječ o procesuiranju kaznenih djela jasno je da u slučaju počinjenja velikog broja jednog ili više kaznenih djela može dovesti do otkazivanja i zabrane komemoracije tijekom samog trajanja događaja', rekao je glasnogovornik policije u Koruškoj Hofrat Rainer Dionisio

'U Austriji je na snazi Zakon o simbolima prema kojem su već mnogi simboli bili zabranjeni, koji se povezuju s ideologijom nacionalsocijalizma . Taj zakon je nedavno dopunjen i proširena je lista zabranjenih simbola, i to je svakako potrebno detaljno proučiti. Ukoliko osoba javno pokazuje ili distribuira takve simbole, može ju se kazniti novčanom ili zatvorskom kaznom', odgovorio je glasnogovornik Hofrat Rainer Dionisio na pitanje koji su simboli i zastave zabranjeni za N1 .

Objasnio je postupanje policije koje, kako je rekao 'ovisi o situaciji' jer se može dogoditi da je sasvim dovoljno usmeno upozorenje, ali može biti i situacija u kojoj to ne pomaže pa sve u konačnici završava uhićenjem. Napomenuo je kako postoji mogućnost da korištenje zabranjenih simbola dovede do otkazivanja i zabrane komemoracije.

'U ovom trenutku nema naznaka da bi skup mogao biti zabranjen, ali kada je riječ o procesuiranju kaznenih djela jasno je da u slučaju počinjenja velikog broja jednog ili više kaznenih djela može dovesti do otkazivanja i zabrane komemoriacije tijekom samog trajanja događaja. Danas dakle taj događaj nije zabranjen, ali ako budu uočena kaznena djela te budu li se ponavljala, uoči li se da bi to moglo dovesti i do sigurnosne ugroze samo okupljanje se može na licu mjesta otkazati i zabraniti', rekao je glasnogovornik koruške policije.