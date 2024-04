Odvjetnica o kazni za Matanića: 'Vidimo podršku nasilniku, za žrtve nitko ne pita'

'Ukoliko se radi o kaznenom djelu spolnog uznemiravanja, to se goni po službenoj dužnosti, Državno odvjetništvo može i samo po saznanju pokrenuti izvide. Za konkretno kazneno djelo kazna je zatvor do dvije godine. Ako se radi o ranjivijim skupinama, onda je do tri godine, ako pričamo o spolnom uznemiravanju', pojasnila je Zečević Šeparović.

'Radimo na tome da ovakvo ponašanje nije društveno prihvatljivo i da društvo to osuđuje. Država radi puno na ženskim pravima, ali ni približno dovoljno. Jako puno se postiglo u zadnjih nekoliko godina, ali i sada vidimo da to nije dovoljno. Svakodnevno se događaju događaji na štetu žena pa i gubitak života. Država mora dovesti do toga da se to spriječi.'

Na pitanje njegujemo li kulturu nasilja pa su ovakve stvari s pozicija moći moguće i učestale, odgovorila je: 'Apsolutno. I sami ste rekli da smo saznali tek nakon dugo vremena. Naše okružje je još uvijek mizogino i patrijarhalno, normalno je da žena mora otrpjeti neki komentar, da dokaže da je snažna, da to može. Žene još uvijek jako često jesu objekti.'