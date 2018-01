Pilsel: Predrag Lucić je vjerovao u Boga i Bog u njega

Predrag Lucić bio je autoritet kojega se poštuje, borac za istinu i pravednost, zalagao se za solidarnost u struci, a ostat će trajan uzor mladim i starijim novinarima, rečeno je u utorak na komemoraciji tom prerano preminulom novinaru, piscu i pjesniku u prepunom Novinarskom domu

Komemoracija, koju je Hrvatsko novinarsko društvo organiziralo u suradnji s Hrvatskim P.E.N. centrom i Hrvatskim društvom pisaca, okupila je brojne Lucićeve prijatelje i kolege, te osobe iz političkog i javnog života, Novinarski dom bio je premalen da bi primio sve one koji su se posljednji put htjeli oprostiti od svog kolege.

"Ostaje nam samo da i dalje učimo od njega, a iako zvuči kao otrcana fraza, to je jasna i neupitna istina", istaknuo je.

Nadežda Čačinovič, potpredsjednica Hrvatskog P.E.N. Centra, smatra kako je Lucić pokazao da angažman o bitnim stvarima, kao što su borba za istinu i slobodu izražavanja, ne mora biti tegoban i turoban, već se na tome može raditi radosno.

"Bolje je biti na strani na kojoj je bio Predrag Lucić jer ipak živimo bolje od onih koji lažu, kradu i tlače, vežu konje gdje im aga kaže, bolje je ne pristajati na laži", napomenula je.

Od svog se prijatelja oprostio i Sinan Gudžević, književnik i prevoditelj, dok je o Lucićevom književnom, satiričkom radu govorio Kruno Lokotar iz Hrvatskog društva pisaca, koji mu je uređivao knjige iako mu, kaže, zapravo, nije bio urednik.

"On je bio urednik, a ja skretničar. Ipak, nije bio urednik s velikim U, ali je bio the urednik", našalio se Lokotar, podsjetivši na Lucićev bogati opus, od Greatest Shitsa do kabareta koji, rekao je, otkriva kako funkcionira jedan genij.