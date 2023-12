Tomašević uz ZET-ovce zbog učestalih napada: Moramo zaustaviti te huligane

'Moramo zaustaviti te huligane. Prema našim informacijama, ti huligani su dobili samo prekršajne prijave, osim jednoga. To što su oni napravili je gore od onoga što su napravili naši navijači u Grčkoj pa su oni već pet mjeseci tamo zatvoreni', rekao je jedan ZET-ovac, a prenosi N1. Tomašević je rekao da je jutros razgovarao s dva radnika ozlijeđena u posljednjem napadu.

'To je već šesti napad u godinu dana na radnike ZET-a. Bilo je i drugih napada. I radnik Čistoće je napadnut nedavno, nezadovoljni građanin ga je slijedio automobilom i fizički napao s leđa. Bio je hospitaliziran. To je neprihvatljivo. Neprihvatljiv je bilo kakav napad na ljude zaposlene u gradskim poduzećima. To su ljudi koji nisu otišli na veće plaće u Njemačku, ostali su u Zagrebu da bi građani imali javni prijevoz. Velika većina građana, znam to, osuđuje fizičko nasilje i samo se osjećaju nelagodno kad agresivni pojedinci uđu u tramvaje i autobuse. Ključno je da se takvi napadi na radnike ZET-a i druge zaposlenike Grada dok obavljaju svoju službenu dužnost tretiraju kao kazneno djelo napada na službenu osobu. To je onda teška višegodišnja kazna zatvora. Ti ljudi nose uniformu i budu fizički napadnuti zbog nečijih frustracija. To je neprihvatljivo. Nama su zahtjevi sindikata opravdani i mi ćemo ih ispuniti', rekao je Tomašević i najavio sastanak s policijom i Ministarstvom pravosuđa na kojemu će se razgovarati o tome kako da se suzbiju ovakvi napadi.