Odluka o prodaji kontrolnog paketa dionica LRH prepuštena gradonačelniku Opatije

Opatijsko Gradsko vijeće u utorak je primilo na znanje i raspravljalo o ponudi tvrtke Gitone Adriatic za preuzimanje Liburnija Riviera Hotela (LRH), odnosno o prodaji kontrolnog paketa dionica kojega drži tvrtka Nova Liburnija, ali o tome nije glasalo, prepuštajući gradonačelniku Ivi Dujmiću da odluči o prodaji

Osnivači Nove Liburnije, koja drži 25 posto plus jednu dionicu LRH, su Grad Opatija, koji ima najveći udjel, te općine Lovran Mošćenička Draga i Matulji. Ta tvrtka sada drži 75 tisuća i 661 dionicu LRH.

Jerman je rekao kako smatra da je ključno što se kontrolira i na što se može utjecati s postojećim paketom dionica. Naš glas vrijedi za sve odluke skupštine za koje treba više od 75 posto glasova, a to su ključne odluke - o smanjenju ili povećanju temeljnog kapitala, dokapitalizaciji, izmjeni statuta ili opozovu članova Nadzornog odbora.

No, naši članovi u NO ne mogu puno utjecati na odluke Uprave ili prodaju određenih objekata, rekao je. Naglasio je da se dionice, ako ih se zadrži, uvijek može prodati, a može se ići i u prodaju tvrtke Nova Liburnija. Ako ostanemo u vlasništvu, isplata dividende ovisi o onima koji imaju većinski paket dionica, a na to ne možemo utjecati, dodao je Jerman.

Gradonačelnik Dujmić smatra da nije vrijeme za prodaju dok se ne vidi kako će se razvijati budućnost LRH. Rekao je da novac ne može biti presudan za tako važnu odluku te da očekuje da će novi vlasnik ostvariti vizije i smjernice razvoja koje je najavio i koje se podudaraju sa smjernicama Skupštine Nove Liburnije. To su dovođenje novih brendova, produljenje sezone, povećanje promocije destinacije, suradnja sa školama i stipendiranje, više kategorije objekata, uvažavanje mišljenja konzervatora...